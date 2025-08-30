Gabon: Tchibanga/ Trois gestes, une même volonté - Soulager, soutenir, servir

À Tchibanga, la Fondation Ma Bannière, sous l'impulsion de sa Présidente fondatrice Zita Oligui Nguema, a posé trois gestes concrets pour répondre à trois urgences du quotidien : la santé, l'éducation et l'alimentation.

À chaque étape de notre route, nous retrouvons le même appel silencieux : celui de la dignité, du besoin et de l'espérance.

1. Au Centre Hospitalier Régional Dr Benjamin Ngoubou, en présence du Ministre de la Santé et des autorités locales, des dons en matériel et produits médicaux ont été remis pour renforcer les capacités de soin et redonner souffle aux équipes soignantes.

2. À l'École Communale E, ce sont 500 kits scolaires qui ont été distribués aux élèves du primaire et du secondaire, en présence du Ministre de l'Éducation Nationale, du Délégué Académique Provincial et des responsables d'établissement. Parce que chaque cahier donné est une promesse de savoir transmis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

3. Au Gouvernorat, 300 kits alimentaires ont été offerts aux personnes les plus vulnérables. Une main tendue, simple mais vitale, portée par une volonté constante : ne laisser personne en marge.

Ce que nous faisons est peut-être discret, mais nous savons que chaque geste compte. Sous Ma Bannière, nous soignons, Sous Ma Bannière, nous protégeons, Sous Ma bannière, nous partageons"