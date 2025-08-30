Sénégal: Cadre de vie et hygiène publique - L'opération « Xall Yon » lancée à Touba

Afin d'améliorer les conditions de vie et d'hygiène publique dans les villes, notamment à Touba, la Direction générale du Cadre de vie et de l'hygiène publique (DGCVHP) a déployé ses équipes, le vendredi 29 août 2025, pour participer à l'opération « Xall Yon ».

La Direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique (DGCVHP) avec son Directeur général, Serigne Kosso Sène sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement et des Collectivités territoriales avec son ministre Moussa Balla Fofana a mobilisé ses équipes dans la ville sainte de Touba pour la mise en oeuvre de l'opération « Xall Yon ».

« L'opération Xall Yon est une initiative menée par la Direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique (DGCVHP) pour améliorer les conditions de vie et d'hygiène publique dans les villes, notamment à Touba », renseigne la DGCVHP.

En réalité, cette opération vise notamment à désencombrer, c'est-à-dire à éliminer les déchets et les obstacles qui encombrent les espaces publics. Mais aussi à nettoyer ; assainir les rues, les marchés et les lieux publics pour prévenir la propagation des maladies.

La sensibilisation occupe aussi un volet important dans ce processus. Il s'agit pour les acteurs d'informer les populations sur l'importance de l'hygiène publique et de la protection de l'environnement.

« La DGCVHP collabore avec les autorités administratives, locales et religieuses pour mettre en oeuvre cette opération. L'objectif est de créer un environnement sain et propre pour les habitants et les visiteurs de Touba », indique la Direction en charge de l'Hygiène publique au Sénégal.

Il convient de noter que les sites ciblés lors de cette opération sont particulièrement l'esplanade Darou Minane, l'axe marché Ocass-Grande Mosquée, la grande mosquée de Darou Khoudoss et son esplanade, les alentours de l'ancien cimetière, les environs d'Aïnourahmati (route de Guede), l'axe allant de la Grande Mosquée à Gare Bou Ndaw et l'axe marché Ocass-Gare Bou Ndaw.