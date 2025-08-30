Sénégal: Alimentation scolaire - Les acteurs multisectoriels valident la politique et le plan stratégique

Le nouveau secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale (Men), Papa Malick Ndao, a présidé, vendredi, à Diamniadio, l'atelier technique du document de politique de l'alimentation scolaire basée sur la production locale et le plan stratégique 2026-2030. L'objectif, c'est d'arriver à une alimentation scolaire durable, inclusive et fondée sur la production locale.

Dans la dynamique de valorisation de l'alimentation scolaire, le Groupe multisectoriel de l'alimentation et de la nutrition à l'école (Gmsane) a tenu, hier, une importante rencontre, un atelier de validation de deux documents : la politique de l'alimentation scolaire basée sur la production locale et le plan stratégique 2026-2030. Le ministre de l'Éducation nationale (Men), Moustapha Guirassy était représenté par son SG, Papa Malick Ndao, qui a lu son discours.

« La tenue de cet atelier marque une étape importante dans la consolidation de notre vision pour une alimentation scolaire durable, inclusive et fondée sur la production locale », rapporte-t-il.

D'après le ministre, il s'agit d'une ambition nationale qui dépasse le cadre éducatif qui s'inscrit dans une dynamique multisectorielle associée à l'agriculture, la santé, la protection sociale, les collectivités territoriales et la société civile. Il demeure convaincu que l'alimentation scolaire en mobilisant la production locale et en renforçant la nutrition des élèves constitue un levier direct de cette transformation.

Le directeur des cantines scolaires au Men, El Hadji Seck, souligne la démarche singulière qui a prévu dans l'élaboration de ces deux documents stratégiques. Au lieu de recourir à des consultants, les experts qui agissent dans l'alimentation scolaire étaient au coeur du dispositif.

« Personne ne connaît mieux que nous l'alimentation scolaire au Sénégal », indique-t-il. Concernant les financements, le directeur des cantines scolaires a salué la démarche évolutive des ressources mobilisées.

« Depuis que je suis à la tête de cette direction, je n'ai jamais vu autant de ressources injectées dans ce domaine », précise-t-il.

Pour la mise en oeuvre de la stratégie, El Hadji Seck mise sur un financement endogène en priorité même si l'appui des bailleurs n'est pas exclu. « La dépendance au financement exogène rend vulnérables nos programmes, qui font des zigzags en termes d'évolution », affirme-t-il.

Amadou Kanouté, directeur exécutif du Citoyen d'Afrique, un soutien panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (Cicodev), rappelle l'importance de ces deux documents en ce sens qu'ils prennent en compte les aspects d'équité sociale et de développement économique. Selon M. Kanouté, la finalité c'est d'aboutir à une loi sur l'alimentation scolaire.

« Nous allons travailler avec le ministre pour qu'il puisse politiquement porter cette vision, cette politique et ce plan stratégique auprès des parlementaires pour demander à ce qu'il y ait une loi qui pérennise l'alimentation scolaire au Sénégal », formule-t-il comme souhait.