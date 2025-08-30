Sénégal: La Senelec alerte sur des milliers de branchements clandestins d'électricité

30 Août 2025
Radio France Internationale
Par Lea-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, la compagnie nationale d'électricité tire la sonnette d'alarme. En trois mois, elle a perdu plus de 4 milliards de Francs CFA, après avoir découvert tout un réseau d'installations clandestines, dans la région de Dakar, qui ponctionnent l'électricité sans payer.

Des câbles tirés vers des compteurs truqués ou encore des raccordements sauvages, avant compteur... La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), dans un rapport de ses services juridiques, publié dans la presse sénégalaise, fait état de milliers de branchements clandestins découverts dans la région de Dakar.

Depuis le mois d'avril, des opérations de contrôle ont été lancées dans la capitale et ont permis de découvrir l'ampleur du phénomène pour obtenir de l'électricité gratuitement.

Selon la Senelec, en trois mois de traque, 488 cas de fraude ont été recensés et 13 514 750 kilowattheures volés, soit l'équivalent de millions de lampes allumées illégalement.

Le préjudice financier est, lui aussi, important. La Senelec l'estime à 4 milliards de Francs CFA et il ne porte que sur une partie de la région de Dakar. Le fournisseur d'électricité sénégalais promet ainsi d'étendre, désormais, ces opérations de contrôle à l'ensemble du pays.

