Afrique: Match pour la 3eme place du CHAN 2024 - Les « Lions » sur le podium - Daouda Ba MVP

Les « Lions » locaux du Sénégal ont pu trouver des ressources nécessaires pour remporter la médaille de bronze hier, vendredi 29 août 2025 face aux Soudanais aussi déterminés a monter sur le podium. Cerise sur le gâteau, le jeune Daoud Ba a été sacre Homme du match.

L'équipe nationale locale de football du Sénégal a remporté la troisième place du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en battant aux tirs au but(4-2) celle du Soudan, vendredi à Kampala (Ouganda), à l'issue de la petite finale. Le latéral de Dakar Sacre Coeur a été sacre homme du match de cette petite finale âprement disputée.

A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (1-1).

Menés dès la 7e mn par le Soudan grâce à un but de Mohamed Tia Asad, les joueurs sénégalais ont égalisé à l'approche de l'heure de jeu (57e mn) par l'entremise du défenseur Seyni Mbaye Ndiaye.

Le score restera échangé jusqu'au terme des 90 minutes règlementaires.

En l'absence des prolongations en match de classement au CHAN, les deux équipes ont été départagées lors de la séance des tirs au but.

Les Lions ont fait preuve d'adresse dans cet exercice en réussissant leurs quatre premières tentatives.

Les Soudanais ont raté deux tirs, dont une tentative stoppée par le portier sénégalais Marc Diouf et une autre hors cadre, permettant aux Lions de remporter l'épreuve sans avoir besoin des services du cinquième tireur.

Vainqueur de l'édition 2023, le Sénégal a échoué en demi-finale contre le Maroc. Les hommes de Souleymane Diallo ont été moins chanceux aux tirs au but (3-5) contre les Lions de l'Atlas.

Le Maroc aura l'occasion de remporter son troisième CHAN samedi face à Madagascar, qui va disputer sa toute première finale continentale de football de son histoire, toutes catégories confondues.