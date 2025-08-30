Sénégal: Bambey/Signature de contrat de performance entre l'IEF et 20 daaras - L'objectif, améliorer les conditions d'apprentissages

L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bambey a signé hier, vendredi 29 août 2025, un contrat de performance avec 20 «daaras» (écoles coraniques) du département. L'objectif principal est d'améliorer les conditions des enseignements/apprentissages des «ndongos daaras» (apprenants/talibés).

Un contrat de performance a été signé entre l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bambey et 20 «daaras» (écoles coraniques) du département afin d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Cette signature de contrat de performance s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE).

L'Inspecteur de l'éducation et de la formation, Modou Thiam, point focal du PAPSE explique : «nous sommes venus à Bambey dans le cadre de la signature des contrats de performances entre les IEF et les «boroms daaras» (propriétaires d'écoles coraniques, ndlr). Ce contrat de performance va structurer et circonscrire les rôles et les responsabilités de certaines des parties prenantes de l'IEF d'une part et des «daaras» de l'autre».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, «il s'agit de leur expliquer les modalités de mise en oeuvre et de permettre aux «ndongos daaras» (apprenants/talibés, ndlr) d'apprendre dans de meilleures conditions. Il s'agit d'un paquet de services qui comprend, entre autres, une prise en charge sanitaire, une prise en charge alimentaire, une subvention destinée au «boroms daaras» pour faire face à certains impairs imprévus. Il s'agit du paiement du prestataire et d'un lot de matériels pour permettre aux «ndongos daaras» d'apprendre convenablement».

Sur la question des justificatifs, le point focal du PAPSE déclare qu'il est prévu de tenir des sessions de formation des Comités de gestion des «daaras» (CGD), le bureau, qui comprend le «borom daara», son secrétaire et le trésorier, pour leur apprendre comment gérer les factures et comment faire la remontée des données au niveau de l'IEF.

Les «serignes daaras» (maîtres coraniques) saluent la mise en oeuvre de ce programme qui va leur permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage des «ndongos daaras», selon Mouhamadou Mokhtar Diouf, le président des «serigne daaras» de Bambey.

L'Inspectrice de l'éducation et de la formation de Bambey, Madame Sylla née Sophie Mar, soutient que «c'est un appui qui permettra aux «serignes daaras) de mieux gérer les «daaras». Nous allons les accompagner dans la formation du Comite de gestion des daaras», a-t-elle conclut.