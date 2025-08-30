Un enfant de cinq ans a succombé à ses blessures après avoir été heurté, jeudi dernier 28 août par un véhicule alors qu'il tentait de traverser la route à N'diama sur l'axe Madina Wandifa/Sédhiou. Sous le coup de la colère, les populations ont cherché à incendier la voiture incriminée avant d'en être dissuadées par les autorités. A l'enterrement de l'enfant, hier vendredi, les populations ont réitéré leur souhait d'ériger des dos d'âne à hauteur de leur village et ont réclamé que la famille éplorée soit indemnisée en annonçant dans le même temps une plainte dans ce sens.

Il s'en est fallu de très peu pour que les populations de N'diama mettent du feu au véhicule qui a heurté un enfant de cinq qui a succombé à ses blessures quelques heures après son évacuation ce jeudi au centre hospitalier régional de Sédhiou. Excédées par la récurrence des accidents sur cet axe Madina Wandifa/Sédhiou qui traverse le village, ces populations exigent des ralentisseurs et l'ont réitéré ce vendredi à l'enterrement de la victime.

Abdoulaye Dabo membre du collectif pour la défense des intérêts de N'diama a expliqué que « les deux jambes de l'enfant sont cassées ainsi que la tête qui présentait manifestement des traumatismes crâniens. Le véhicule a violemment heurté un poteau solaire et l'a déboulonné, signe qui montre qu'il roulait trop vite. L'enfant a été évacué sur Sédhiou et malheureusement il a succombé à ses blessures.

C'est la énième fois que des accidents de ce genre se produisent ici à N'diama. Raison pour laquelle nous exigeons cette fois-ci des dos d'âne. N'eut été l'intervention du maire Almamo Daffé, natif du village, le président de la jeunesse et les sages, la foule en colère allait incendier la voiture incriminée », a-t-il fait observer.

Et Abdoulaye Dabo de poursuivre « il y'a eu une rencontre de crise dans une maison regroupant le sous-préfet, le président de la jeunesse et le maire ainsi que les sages. Et nous avons convenu qu'il y'ait des dos d'âne. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Bounkiling a promis dès lundi de mettre des balises à notre disposition en attendant l'érection des dos d'âne ».

Ces populations qui avaient spontanément barré la route avant de lever le blocus à la demande des autorités, réclament une indemnisation de la famille de la victime et annoncent une plainte dans ce sens. « Le chauffeur est du ministère des infrastructures et la responsabilité de son institution est engagée. Nous demandons que la famille de la victime soit indemnisée. Nous avons même déposé une plainte contre le chausseur et le ministère qu'il représente » a encore indiqué Abdoulaye Dabo le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de N'diama.

A relever que cet axe Sédhiou/Madina Wandifa se trouve dans un état de dégradation inquiétante. Il s'y ajoute par endroit des dos d'âne anarchiquement posés à l'origine des accidents. L'urgence est donc signalée pour qu'il soit entièrement réhabilité avec des ralentisseurs réglementaires, clament-on du côté de la capitale du Pakao et environs.