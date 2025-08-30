Tunisie: Edition - Des livres jeunesse qui parlent de nature et d'écologie et aussi du pays

En Tunisie, deux livres jeunesse, édités par la maison d'édition La voix du livre, traitent d'écologie et du traitement des animaux. Des thématiques très actuelles dans le pays qui fait face aux enjeux de la pollution plastique et de la maltraitance animale.

Tamra n'est ni grande ni petite. Dans le livre L'Odyssée de Tamra, l'auteur, Issam Marzouki, raconte le périple d'une chienne entre la Tunisie du sud-ouest et le nord.

« Je voulais écrire quelque chose, de plus ou moins militant, pour faire prendre conscience aux enfants... leur faire comprendre qu'un animal de compagnie n'est pas un animal de luxe, mais qu'il y a aussi une place pour tous ces animaux qu'on ne regarde pas ou qu'on maltraite », souligne-t-il.

Les aventures de cette chienne sans famille font découvrir aussi une nature sauvage tunisienne et des espèces disparues, comme le félin caracal. « Il est toujours bon de faire connaître aux enfants, aux jeunes lecteurs, toute cette faune extraordinaire qu'on a perdue bêtement », ajoute Issam Marouki.

Nada Dagdoug, elle, a choisi la bande dessinée pour parler des déchets sur les plages. Son héroïne de 18 ans, Yeza, apprend au fur et à mesure du livre l'impact de la pollution plastique dans le pays. « C'est venu d'un besoin, d'une envie de partager des visions sur ce pays, d'aider des enfants à regarder là où il faudra peut-être regarder, aujourd'hui, et dans le futur. Et il y a comme une petite mission, quand même, éducative que j'essaie de porter », raconte-t-elle. Un périple romanesque, riche en messages, qui s'adresse aussi aux adultes.

Des livres 100 % tunisiens

Avec sa maison d'édition tunisienne - La voix du livre, créée en 2021 - Zakia Bouassida, également fondatrice de la plate-forme de livre audio Livox, a voulu combler un manque, à savoir le peu de récits jeunesse 100 % tunisien.

« On a grandi avec très peu de livres dans lesquels on retrouve des personnages tunisiens et un paysage tunisien. La majorité des livres qu'on avait autour de nous, c'étaient des livres plus en français, européens qui parlent de l'Europe ou d'autres pays, nous explique Zakia Bouassida. Et l'idée, c'était de faire des livres qui parlent de la Tunisie, de la culture tunisienne, des paysages tunisiens avec des personnages tunisiens ».

C'est pour ça que dans L'Odyssée de Tamra, le premier album jeunesse, les personnages, Mouldi, Tamra et Emel, ont des prénoms tunisiens. « Je pense que c'est important que les enfants tunisiens trouvent dans les livres des personnages qui leur ressemblent, des paysages qui leur ressemblent, un environnement qui leur parle », conclut l'éditrice.