Ile Maurice: Le ministre du Travail interpelle la BoM

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a reçu hier matin Chidanand Rughoobar, président du syndicat de la Banque de Maurice (BoM), accompagné de son négociateur syndical, Narendranath Gopee, et de son avocat, Me Nabiil Kaufid. Au centre des échanges : la suspension controversée du syndicaliste et la demande de lever toutes les charges disciplinaires. «On a demandé au ministre d'exiger que la banque lève la suspension du syndicaliste et raye toutes les charges contre lui afin qu'il puisse reprendre son poste», a déclaré Me Kaufid à l'issue de la rencontre.

Suspendu le 25 août, Chidanand Rughoobar, analyste à la BoM, dénonce une décision «expéditive et injuste». La Banque centrale affirme avoir respecté la procédure, expliquant lui avoir accordé deux délais successifs de dix jours pour fournir des explications, avant de prononcer sa suspension.

Mais pour les syndicats, cette décision viole la présomption d'innocence. L'analyste avait en effet été arrêté le 13 juillet pour rogue and vagabond à Mahébourg et inculpé le lendemain. Libéré sous caution, il doit comparaître en cour le 4 décembre prochain. La Federation of Civil Service and Other Unions parle déjà d'une «tentative préméditée de licenciement».

Le ministre Uteem s'est, pour sa part, montré ferme. Qualifiant la suspension de «très regrettable», il a reproché à la BoM d'avoir agi en dépit de la médiation entamée par son ministère. Il a convoqué l'institution pour qu'elle présente sa version des faits.

Ce bras de fer met en lumière des tensions croissantes entre la Banque de Maurice et ses représentants syndicaux. L'issue de la médiation sera décisive pour l'avenir de Chidanand Rughoobar, mais aussi pour la crédibilité du dialogue social au sein de l'institution.