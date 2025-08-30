Ile Maurice: Permis de construire, projets et amendes - Gunness précise, Hurreeram réplique

Les permis de construction refusés pour des terrains en zones non-constructibles, le suivi des projets du Land Drainage Master Plan (LDMP) et la gestion des eaux de dalle ont été au centre des clarifications récentes du ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, ainsi que des observations de son prédécesseur, Bobby Hurreeram.

Au sujet des personnes ayant acquis des terrains et dont la demande de Building and Land Use Permit (BLUP) a été refusée, Ajay Gunness, a apporté des éclaircissements : «Pour qu'un terrain situé en zone non-constructible (No-Go zone) puisse être autorisé à la construction, il faut d'abord réaliser les travaux nécessaires pour résoudre les problèmes existants.

Par exemple, si des drains doivent être construits pour mitigate les inondations - soit par les autorités, soit par les propriétaires. Une fois ces travaux réalisés, la Land Drainage Authority pourra les évaluer et délivrer la clearance, permettant ensuite aux autorités locales de délivrer le permis de construction.»

En ce qui concerne l'annonce de la Fixed Penalty Notice - fixée entre Rs 2 000 et Rs 10 000 et applicable à partir du 1er octobre - qui concerne toute personne dont l'eau provenant de sa dalle se déverse sur la route ou sur le trottoir, le ministre a expliqué : «Initialement, lorsqu'on construit une maison, on doit aménager un puits d'absorption à l'intérieur de la cour. On ne jette pas cette eau sur la voie publique, car cela cause de sérieux problèmes. Nous allons bien sûr mener une campagne de sensibilisation à travers les médias pendant un mois pour que les gens en prennent conscience.»

Bobby Hurreeram a réagi suite aux arguments avancés par Ajay Gunness lors de la présentation publique du LDMP : «Il a été de mauvaise foi. Les chiffres sont vérifiables. Lorsque j'ai quitté le ministère en novembre 2024, à cette date précise, 596 projets avaient déjà été complétés. Nous avions 161 projets en cours de réalisation (under construction) et 71 projets à l'étape d'appel d'offres (tender stage). Au total, 1 739 projets étaient prévus pour un coût de Rs 11,7 milliards, financées par le ministère des Finances sous le LDMP. Cela dépasse largement les 7 % avancés par Monsieur Gunness.»

Évoquant les projets déjà complétés sur le terrain, il a déclaré : «Il y a eu, par exemple, les projets à Cottage qui sont terminés. Bien évidemment, je ne dirai pas que les inondations appartiennent totalement au passé dans certaines régions, car la nature reste imprévisible. Mais avec les moyens dont nous disposions, nous avions fait le nécessaire pour protéger la vie des gens. En plus de Cottage, il y a eu Fond-du-Sac, Pamplemousses, Albion, Nouvelle-France, Souillac, Plaine-Magnien... Nous avons réalisé pas mal de projets.»

Au sujet de l'annonce de la Fixed Penalty Notice, Bobby Hurreeram estime qu'une meilleure solution aurait dû être envisagée : «L'approche aurait dû être beaucoup plus pédagogique : à travers l'éducation, montrer comment l'eau de pluie peut être récoltée et utilisée à d'autres fins.»