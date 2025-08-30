Ile Maurice: Protéger l'environnement, c'est l'affaire de tous

Ces derniers jours, l'actualité environnementale a beaucoup fait parler d'elle. Des poissons retrouvés morts dans une rivière et des terrains vagues transformés en dépotoirs sauvages. Le sujet peut te sembler lointain ou réservé aux adultes mais en réalité, il nous concerne tous et peut-être encore plus les jeunes, car c'est de notre avenir qu'il s'agit.

La sonnette d'alarme tirée

La scène a choqué plus d'un. Le lundi 25 août, plusieurs poissons morts sont retrouvés flottant à la surface de la rivière Hardy à l'île d'Ambre. Il s'agit de carangues, de rougets, de mulets, de bretons, de vieilles grises, ainsi que des crabes et des anguilles. Rapidement, les autorités se sont mobilisées. Pour comprendre l'origine de cette catastrophe, plusieurs analyses sont en cours. Ainsi, des échantillons d'eau de mer sont testés afin de vérifier la présence de bactéries ou de substances toxiques.

D'un autre côté, les services vétérinaires réalisent une analyse post-mortem et toxicologique des poissons afin de déterminer la cause de leur mort. Et enfin, le Food Technology Laboratory procède à un examen pour voir si des résidus de pesticides sont présents dans l'eau. Ces examens scientifiques sont essentiels. Le ministre de la Pêche, Arvin Boolell, a d'ailleurs annoncé qu'il s'exprimera sur cette affaire une fois les résultats connus. En d'autres mots, avant de tirer des conclusions, il faut attendre les faits.

L'appel du ministre de l'Environnement

Face à cette situation, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a haussé le ton. «Selon nos premières analyses, après les prélèvements effectués par nos services, c'est un cas clair et net de déversement illégal de poissons morts». Dans un message, il a rappelé qu'il était urgent d'agir pour la santé de notre environnement. Son constat est clair : trop souvent, des gens jettent leurs déchets dans les rivières et les terrains vagues.

La police a déjà annoncé qu'elle allait vérifier les caméras de surveillance pour retrouver les coupables. Et comme dit le dicton : «Cent jours pour le voleur, un jour pour le maître.» Autrement dit, même si l'on pense passer entre les mailles du filet, un jour ou l'autre, la vérité finit par éclater.

Mais le ministre Bhagwan ne s'est pas arrêté là. Il a lancé un appel citoyen. «Si vous voyez des personnes jeter des ordures, dénoncezles. Si on ne dénonce pas ce genre de choses, on est aussi coupable.» Un message fort, qui rappelle que la protection de l'environnement n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou de la police, mais bien la responsabilité de tous.

Pourquoi cela nous concerne ?

À première vue, certains jeunes pourraient se dire que c'est encore une affaire de grandes personnes ! Pourtant, cette problématique touche directement notre quotidien. L'eau polluée finit dans nos verres, dans nos assiettes et même dans l'air que l'on respire. Les poissons morts ne donnent pas seulement une mauvaise image du pays, ils sont aussi un danger pour la biodiversité et pour notre santé.

Protéger l'environnement, c'est protéger notre futur. Car demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui devront vivre dans ce pays. Et si nous n'agissons pas maintenant, il sera peut-être trop tard.

Que pouvons nous faire concrètement ?

Il est facile de se sentir impuissant face à un problème aussi grand que la pollution. Pourtant, chacun peut agir à son niveau. Voici quelques gestes simples à adopter :

· Dire non aux déchets sauvages. Ne jamais jeter ses emballages dans la rue, dans la rivière ou sur la plage.

· Sensibiliser autour de soi. Parler à ses amis, aux membres de sa famille, à ses camarades de classe. Expliquer pourquoi ces gestes sont dangereux.

· Participer à des actions citoyennes. Beaucoup d'associations organisent des nettoyages de plages ou de forêts. C'est une excellente manière de contribuer.

· Dénoncer quand il le faut. Comme l'a rappelé le ministre de l'Environnement, fermer les yeux face à un acte de pollution, c'est un peu y participer.

Une responsabilité collective

L'environnement, c'est notre bien commun. Personne ne peut dire que cela ne le regarde pas. Quand une rivière est polluée en y jetant des poissons morts, c'est tout un écosystème qui souffre, et au bout de la chaîne, c'est nous, les humains, qui en payons le prix. Les paroles du ministre Bhagwan résonnent comme un avertissement : il est temps d'agir. Agir pour nos rivières, nos plages, nos forêts. Agir pour la santé de notre pays. Agir pour notre avenir.

Une jeunesse à la hauteur du défi

Les problèmes environnementaux ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais nous avons un rôle à jouer. Et la jeunesse, avec son énergie et sa créativité, peut devenir le moteur du changement. La prochaine fois qu'une action de nettoyage est organisée, pourquoi ne pas te joindre à elle ? Car comme le dit un autre dicton : «De petits gestes, multipliés par des millions de personnes, peuvent changer le monde.» L'avenir de notre environnement dépend de nous. Et il commence aujourd'hui. Alors, on s'y met ?