Cameroun: Akere Muna alerte sur la crise politique et la corruption au pays

30 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le candidat à la présidentielle et figure politique Akere Muna dresse un constat alarmant sur la situation du Cameroun. Dans une analyse sévère, il estime que le pays est « au bord du gouffre ». Le point de bascule fut, selon lui, d'observer les médias célébrer la simple rencontre du président Paul Biya avec un ambassadeur, un événement anormalement élevé au rang d'exploit.

Muna dénonce une présidence instrumentalisée, réduite à une simple étape de campagne pour le parti au pouvoir, le RDPC. Il accuse l'appareil étatique tout entier d'être mis au service du parti, brouillant dangereusement les lignes entre l'administration publique et les intérêts partisans. La corruption est un autre fléau pointé du doigt. La Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) est ouvertement accusée de truquer ses rapports pour masquer l'ampleur réelle du phénomène, étouffant le développement du pays.

Les fonctionnaires camerounais seraient, toujours selon son témoignage, contraints sous la pression à contribuer financièrement à la campagne du président, illustrant une gouvernance abusive. Malgré ce sombre tableau, Akere Muna se dit encouragé par une prise de conscience citoyenne grandissante. Il appelle à un changement de cap immédiat et courageux pour ramener le Cameroun en lieu sûr, avertissant que l'histoire jugera ceux qui auront su saisir ce moment critique.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.