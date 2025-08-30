Cameroun: Akere Muna alerte sur la crise politique et la corruption au pays

Le candidat à la présidentielle et figure politique Akere Muna dresse un constat alarmant sur la situation du Cameroun. Dans une analyse sévère, il estime que le pays est « au bord du gouffre ». Le point de bascule fut, selon lui, d'observer les médias célébrer la simple rencontre du président Paul Biya avec un ambassadeur, un événement anormalement élevé au rang d'exploit.

Muna dénonce une présidence instrumentalisée, réduite à une simple étape de campagne pour le parti au pouvoir, le RDPC. Il accuse l'appareil étatique tout entier d'être mis au service du parti, brouillant dangereusement les lignes entre l'administration publique et les intérêts partisans. La corruption est un autre fléau pointé du doigt. La Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) est ouvertement accusée de truquer ses rapports pour masquer l'ampleur réelle du phénomène, étouffant le développement du pays.

Les fonctionnaires camerounais seraient, toujours selon son témoignage, contraints sous la pression à contribuer financièrement à la campagne du président, illustrant une gouvernance abusive. Malgré ce sombre tableau, Akere Muna se dit encouragé par une prise de conscience citoyenne grandissante. Il appelle à un changement de cap immédiat et courageux pour ramener le Cameroun en lieu sûr, avertissant que l'histoire jugera ceux qui auront su saisir ce moment critique.