Cameroun: Détention arbitraire au pays - 25 jours d'injustice et de répression

La détention arbitraire de sympathisants, militants et citoyens camerounais pendant plus de 25 jours pour avoir simplement tenté d'assister à une audience publique au Conseil constitutionnel soulève une vive indignation. Cet événement, relayé par Mamadou Mota, porte-parole intérimaire du MRC, met en lumière des pratiques liberticides incompatibles avec un État de droit. Loin de contribuer à l'apaisement, cette situation exacerbe les tensions politiques et nourrit un sentiment d'injustice profond au sein de la population.

Il est crucial de comprendre que toute atteinte aux libertés fondamentales consentie sans réaction équivaut à valider des méthodes d'un autre temps. Cette affaire révèle une administration souvent accusée de perpétuer des pratiques néocoloniales et de bafouer les droits de l'homme. Le travail des avocats du collectif Souop, qui se sont mobilisés pour apporter un minimum de réconfort aux détenus, a été salué comme un acte de résistance essentiel face à l'oppression.

Cette répression politique ciblée soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie au Cameroun. Il est impératif que la communauté nationale et internationale reste vigilante et solidaire face à ces violations récurrentes de la dignité humaine. La lutte pour le respect des droits inaliénables de chaque citoyen doit se poursuivre sans relâche.