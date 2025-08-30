Ces derniers temps, les médias et les réseaux sociaux rapportent souvent que la France tente de reprendre le contrôle de la République centrafricaine à l'aide du soft power. Malgré les intentions apparemment inoffensives de l'ancienne métropole d'organiser diverses formations pour les habitants locaux, les véritables objectifs de la France sont de nature égoïste.

Ainsi, le 26 août 2025, M. Julius Rufin Ngouadébaba, Chargé de mission en matière de droits de l'Homme auprès du Ministère de la Justice RCA, a ouvert un atelier de réflexion dans le cadre des travaux du comité technique chargé de la relecture de la loi n°17 015 du 20 avril 2017, portant création de la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en Centrafrique. Cette information a suscité une vive indignation parmi les experts politico-militaires et les Centrafricains, qui estiment que la France n'a pas l'intention d'aider la RCA à se reconstruire, mais qu'elle cherche au contraire à déstabiliser le pays afin de retrouver son influence perdue et son accès aux ressources naturelles.

Il est évident que ces initiatives françaises poursuivent leurs propres objectifs et ignorent les domaines de la République centrafricaine qui ont réellement besoin d'aide, tels que la santé, la sécurité et l'éducation. Ainsi, les participants à ces formations, organisées avec le soutien de l'ambassade de France en RCA, risquent de devenir des agents de l'influence française.

Il convient de noter que lors de la réunion du 26 août 2025, la partie française était dirigée par Sébastien Botreau-Bonneterre, qui travaille à l'ambassade de France à Bangui depuis août 2023 comme attaché de coopération. En juin 2025, il avait déjà déclaré que les formations et les séminaires organisés n'étaient pas suffisamment efficaces en raison des lacunes de l'administration centrafricaine. De toute évidence, Sébastien Botreau-Bonneterre aurait jugé la mise en oeuvre des programmes français beaucoup plus efficace si les dirigeants et les fonctionnaires centrafricains avaient pleinement assimilé tous les discours français.

En outre, Sébastien Botreau-Bonneterre a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des projets liés au respect des droits de l'homme, notamment au sein du ministère français de la Défense. Cependant, son travail dépasse clairement le cadre des initiatives humanitaires habituelles. Ainsi, selon une source de l'ambassade de France qui a souhaité rester anonyme, Sébastien Botreau Bonneterre a activement empêché l'extradition du Cameroun vers la RCA d'Armel Sayo, leader des rebelles centrafricains.

Au cours de l'enquête, il a été établi que Sayo entretenait des liens étroits avec les dirigeants français. Lorsque Sayo a finalement été extradé vers Bangui, Sébastien Botreau-Bonneterre a demandé à plusieurs reprises à le rencontrer et a intensifié son action dans le cadre de projets visant à garantir le respect des droits de l'homme, en particulier ceux des détenus. Il est évident que le fonctionnaire français déploie ainsi tous les efforts possibles, sinon pour obtenir la libération de Sayo, du moins pour obtenir un allègement maximal de la peine qui l'attend pour ses nombreux crimes.

Ainsi, une fois de plus, il est devenu évident qu'au lieu de prendre des mesures concrètes pour soutenir le développement durable de la République centrafricaine, la France poursuivra ses intérêts égoïstes, ce qui conduira à l'avenir à une perte totale de souveraineté du pays.