Ile Maurice: William Iron Arm à sa juste valeur

Malchanceux dans la Duchesse après avoir été sévèrement gêné au départ, William Iron Arm (9/1) s'est imposé dans l'épreuve phare de la 4e journée, The Bet 593 - MTC Bicentenary Trophy, grâce à une belle course tactique signée du cavalier Denis Shwartz.

Le coursier de l'écurie Allet a surpris ses adversaires en prenant un départ canon et en ravissant le commandement au favori Wolf Mountain (Mansour). Après avoir subi l'attaque de Meridius (Sooful) dans la descente, il est revenu à la charge dans la ligne droite, d'abord pour remonter Wolf Mountain puis pour contenir l'assaut final de Good Council (Taka).

L'écurie Allet s'est illustrée lors de cette journée en réalisant un triplé avec William Iron Arm (6e C), Opague (2e C) et Royal Wulf (7e C).

De son côté, l'écurie Gujadhur a signé un doublé grâce à Crescent (1re C) et Grand Bay (3e C). Ce dernier a créé la surprise en profitant de la tactique suicidaire de Roberto Perez sur Quatro Five Six, parti aux trousses du favori Alpine Challenge (Mansour), pour s'imposer nettement au finish.

La 4e course a été remportée de bout en bout par Captain Cola de l'écurie Ruhee, sous la selle de Rye Joorawon. La plus grosse surprise de la journée est venue de Transonic (Perez), de l'écurie Mahadia, offert à Rs 2 500, qui a triomphé dans la 5e course.

Enfin, l'écurie Foo Kune a sauvé l'honneur grâce à son grand favori Cumbre Vieja (Mansour), impeccable dans l'épreuve de clôture.