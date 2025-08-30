Ile Maurice: Le CEO de Koneckt Solution Ltd en eaux troubles

La Financial Crimes Commission (FCC) s'intéresse de près aux avoirs et aux véhicules de luxe de Muzaffar Ali Lallmamode, organisateur de concerts de 31 ans et CEO de Koneckt Solution Ltd. La découverte récente de Rs 1,1 million en espèces et devises étrangères dans son véhicule a déclenché l'ouverture d'une enquête approfondie sur ses finances et ses liens avec des personnalités controversées.

Il est attendu à la FCC la semaine prochaine pour fournir des explications. Son arrestation à Port-Louis par la Divisional Support Unit (DSU) avait été motivée par la détection d'une forte odeur de cannabis dans sa Ford Mustang.

Lors de son interpellation, il aurait tenté de se débarrasser d'un sachet de cannabis alors qu'il était escorté aux Casernes centrales pour un test antidrogue. Cette affaire n'est pas isolée : il avait déjà été appréhendé il y a sept ans pour l'importation d'un million de roupies de drogue synthétique dissimulée dans des bougies, via un étudiant de Pailles qui l'avait dénoncé à la Customs Anti Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority. Les enquêteurs de la FCC cherchent notamment à vérifier la régularité de son permis pour organiser des concerts dans l'ouest de l'île.

Incident avec Dilshad Delbar en mars

Par ailleurs, Muzaffar Ali Lallmamode avait été impliqué dans un incident violent avec Dilshad Delbar, alias Ben Laden, un homme luttant contre le fléau de la drogue. Selon la position de Muzaffar Lallmamode en mars dernier, il avait été attaqué par Ben Laden et un groupe de personnes lors d'un rassemblement à Vallée-des-Prêtres. Au cours de l'altercation, sa Mercedes AMG GT 53 bleue avait été endommagée et ses pneus crevés. Lallmamode avait été blessé et s'était présenté à la police pour faire constater ses blessures.

Cet événement met en lumière les tensions et rivalités autour du trafic de drogue. «Ale depi isi pa vinn vann ladrog», avait dit Ben Laden laden a Muzzaffar Lallmamode. Cette agression avait fait le tour des réseaux sociaux. Entre ses affaires financières, ses véhicules de luxe et ses liens controversés, Muzaffar Ali Lallmamode est désormais au coeur d'une enquête de la FCC qui pourrait révéler des ramifications dans le blanchiment d'argent et les réseaux liés à la drogue. L'attention des autorités reste entière alors que son audition est imminente.