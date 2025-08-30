Congo-Kinshasa: En visite à Saké, le chef du HCR appelle à une aide immédiate humanitaire pour les déplacés et les réfugiés

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi est arrivé vendredi 29 août à Goma. Il a rendu visite aux déplacés retournés à Saké, à une vingtaine de km de Goma et a déploré leurs conditions de vie, la plupart d'entre eux vivant dans des huttes en bâches, sans aucune assistance.

Filippo Grandi a appelé les acteurs humanitaires à s'unir pour venir en aide à ces populations qui ont des difficultés à accéder aux besoins essentiels comme s'alimenter et dormir. Car pour nombre d'eux, leurs maisons ont été détruites lors des récents combats entre les rebelles de l'AFC/M23 et l'armée congolaise.

Après l'étape de Saké, le représentant du HCR a échangé avec les autorités du groupe AFC-M23.

C'est un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils donnent, aux Agences humanitaires, les ressources nécessaires pour aider ces personnes. C'est aussi un appel à toutes les parties qui sont engagées dans les pourparlers de paix à Washington et à Doha, pour que, dans toutes ces discussions qui concernent bien évidemment les aspects politiques, économiques et sécuritaires, on n'oublie pas la situation des personnes qui souffrent, qui ont besoin de l'aide immédiate humanitaire et qui ont besoin - notamment les réfugiés et les déplacés - de solutions rapides. Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés