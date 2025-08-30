Tunisie: Le spectacle « Ragouj »' à Carthage rend hommage aux icônes de la scène artistique

Le théâtre antique de Carthage a accueilli, hier soir, le spectacle musical et théâtral « Ragouj », signé par le duo Abdelhamid et Hamza Bouchnak, devant une foule nombreuse.

La soirée a également été marquée par la présence de plusieurs personnalités du monde artistique et médiatique qui ont assisté à la représentation. Déroulement du spectacle Le spectacle a débuté vers 21h50 dans une ambiance enthousiaste et a duré plus de deux heures.

L'équipe a proposé un mélange de théâtre, de chant, de danse et de musique, redonnant vie à l'esprit de la série ramadanesque sur la scène de Carthage, dans une expérience artistique vivante. Rassem Damak, a participé à la création de l'oeuvre.

Les tableaux chorégraphiques, conçus par Oumayma Manaï, se sont distingués par la précision de leurs mouvements et leur harmonie avec les mélodies, ajoutant une dimension visuelle intégrée au récit dramatique.

Malgré une préparation intense, le spectacle a rencontré quelques problèmes techniques de son, qui n'ont toutefois pas perturbé le bon déroulement de la représentation ni l'enthousiasme du public.

Il était également prévu que le spectacle inclue une scène avec un cheval vivant sur scène, mais l'Agence de la mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) s'y est opposée.

Le projet a été repensé pour inclure un cheval mécanique animé par l'intelligence artificielle, une innovation qui, bien que surprenante, n'a pas réussi à convaincre le public et a suscité des critiques.

Le spectacle a semblé se terminer de manière inattendue et abrupte, sans la traditionnelle et grandiose finalité à laquelle le public est habitué dans les productions de cette envergure.

Cet aspect a déçu certains spectateurs qui s'attendaient à une apothéose plus marquée, mais n'a pas empêché une partie de la foule de se lever pour applaudir l'équipe.

L'un des moments forts du spectacle a été le passage émouvant du comédien Mohamed Ali Damak, qui a salué la foule et a été chaleureusement applaudi.

La soirée s'est terminée avec la projection sur l'écran d'un extrait de la série originale, sur une musique jouée par l'orchestre, avant que la scène ne s'éteigne.