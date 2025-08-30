Tunisie: Gabès - Face au système oasien en péril, l'Union régionale de l'agriculture réclame l'intervention du ministère

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Gabès, Habib Dhiab, a appelé le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques à accorder une attention particulière au système oasien de la région.

Il a demandé la mise en place de projets spécifiques pour rajeunir les palmiers et les grenadiers, et pour assurer l'approvisionnement en eau d'irrigation.

Dans une déclaration à l'agence de presse Tunis-Afrique (TAP) ce samedi 30 août 2025, Dhiab a expliqué que le système oasien local, malgré son importance, a subi de graves dommages ces dernières années.

Il a perdu une grande partie de sa valeur économique et sociale en raison de la construction anarchique, du manque d'eau d'irrigation et de la faiblesse des services de vulgarisation agricole.

Ces oasis ont également connu un déclin notable des activités agricoles qui faisaient leur renommée, notamment la production de grenades. Le manque d'eau et les infestations d'insectes ont eu un impact négatif sur cette culture, poussant de nombreux agriculteurs à l'abandonner pour planter des oliviers à la place.

À cet égard, il a insisté sur la nécessité de renforcer la vulgarisation agricole afin d'aider les agriculteurs à développer leurs activités et les encourager à entretenir leurs exploitations.