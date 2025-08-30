Tunisie: Hôpital de Kébili - Le service d'anesthésie et de réanimation obtient le statut universitaire

Le service d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital régional de Kébili a officiellement obtenu le statut universitaire, suite à une décision conjointe des ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, publiée le 28 août 2025 au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Selon le directeur régional de la Santé, Jaouhar Mekni, cette nouvelle désignation est un atout majeur pour le développement des activités du service, qui est supervisé par une professeure et trois médecins spécialistes. Cette évolution devrait avoir un impact très positif sur l'activité chirurgicale de l'hôpital, qui enregistre déjà une amélioration notable de ses services. On s'attend à une augmentation du nombre d'opérations, notamment des chirurgies complexes, afin d'offrir des soins de santé plus avancés aux citoyens de la région.

Jaouhar Mekni a également exprimé l'espoir que d'autres départements, comme la cardiologie et la chirurgie orthopédique, bénéficient également de ce statut universitaire à l'avenir.

Le service d'anesthésie de l'hôpital régional de Kébili se compose actuellement de consultations externes et d'une unité opératoire avec quatre salles d'opération en service. Trois autres salles seront prochainement opérationnelles, une fois que les réserves seront levées. Le service comprend aussi une unité d'hospitalisation de quatre lits.

Le directeur régional de la Santé a souligné que cet acquis représente un grand pas en avant pour l'hôpital, permettant aux habitants de Kébili de recevoir des soins chirurgicaux sur place, sans avoir à se déplacer dans d'autres régions.