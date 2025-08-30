Tunisie: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 - Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, dévoile sa liste

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a dévoilé ce samedi la liste des joueurs convoqués pour les matchs des 4 et 8 septembre prochains contre le Libéria et la Guinée équatoriale. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des septième et huitième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La liste complète des joueurs :

Défenseurs : Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Montassar Talbi (Lorient), Alaa Ghram (Chakhtar Donetsk), Dylan Bronn (Servette), Yan Valery (Sheffield Wednesday), Moataz Nefati (Norrköping), Ali Abdi (Nice), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hmida (Espérance de Tunis).

Milieux de terrain : Ferjani Sassi (Al-Gharafa), Aïssa Laidouni (Al-Wakrah), Hannibal Mejbri (Burnley), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano), Firas Belarbi (Al-Sharjah), Ismaïl Gharbi (Braga).

Attaquants : Elyes Achouri (Copenhague), Omar Laâyouni (Häcken), Naïm Sliti (Al-Shamal), Hazem Mestouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chaouat (Club Africain), Elyes Saad (Augsburg), Sebastian Tounekti (Hammarby).

Pour rappel, l'équipe de Tunisie est en tête du groupe H avec 16 points, devant la Namibie (12 points), le Libéria (10 points), la Guinée équatoriale (7 points), le Malawi (6 points) et Sao Tomé-et-Principe (0 point).