Tunisie: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 - Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, dévoile sa liste

30 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a dévoilé ce samedi la liste des joueurs convoqués pour les matchs des 4 et 8 septembre prochains contre le Libéria et la Guinée équatoriale. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des septième et huitième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La liste complète des joueurs :

  • Gardiens de but : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Saïd (Espérance de Tunis), Noureddine Ferhati (Stade Tunisien).
  • Défenseurs : Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Montassar Talbi (Lorient), Alaa Ghram (Chakhtar Donetsk), Dylan Bronn (Servette), Yan Valery (Sheffield Wednesday), Moataz Nefati (Norrköping), Ali Abdi (Nice), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hmida (Espérance de Tunis).
  • Milieux de terrain : Ferjani Sassi (Al-Gharafa), Aïssa Laidouni (Al-Wakrah), Hannibal Mejbri (Burnley), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano), Firas Belarbi (Al-Sharjah), Ismaïl Gharbi (Braga).
  • Attaquants : Elyes Achouri (Copenhague), Omar Laâyouni (Häcken), Naïm Sliti (Al-Shamal), Hazem Mestouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chaouat (Club Africain), Elyes Saad (Augsburg), Sebastian Tounekti (Hammarby).

Pour rappel, l'équipe de Tunisie est en tête du groupe H avec 16 points, devant la Namibie (12 points), le Libéria (10 points), la Guinée équatoriale (7 points), le Malawi (6 points) et Sao Tomé-et-Principe (0 point).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.