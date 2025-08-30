Tunisie: TMM - Une stabilité à 7,50 % en août

Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) a maintenu sa stabilité à 7,50 % en août 2025, marquant le cinquième mois consécutif à ce niveau, selon les dernières statistiques de la Banque centrale de Tunisie.

Après avoir affiché une légère baisse depuis le début de l'année, passant de 7,99 % en janvier à 7,50 % en avril, le TMM se maintient. En glissement annuel, une régression est également observée, car le TMM s'élevait à 7,99 % en août 2024 et à 8,00 % en août 2023.

Cette stabilité s'explique par la décision de la Banque centrale de Tunisie de maintenir son taux directeur à 7,50 %, une mesure en vigueur depuis plusieurs mois.