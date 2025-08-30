Algérie: Une délégation de l'APN visite le Congrès de la République du Guatemala

ALGER — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) a effectué une visite au Congrès de la République du Guatemala, en marge de sa participation à l'Assemblée générale (AG) du Parlement centraméricain (Parlacen), indique samedi un communiqué de la Chambre basse du parlement.

La délégation, conduite par le vice-président de l'APN, Toufik Guezout, a été accueillie par le vice-président du Congrès de la République du Guatemala, Mario Galvez, en présence du vice-président du Parlacen pour le Guatemala, Edgar De Leon, précise la même source.

A cette occasion, ajoute le communiqué, les deux parties ont examiné "les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions législatives", et exprimé "leur entière disposition à coopérer à travers l'activation des mécanismes de la diplomatie disponibles", en sus de "la coordination et de la coopération au sein des fora parlementaires internationaux et régionaux".

M. Guezout a, à cet égard, rappelé les positions indéfectibles de l'Algérie, puisées dans l'histoire de sa glorieuse Révolution de libération, et qui se traduisent aujourd'hui, a-t-il dit, par "sa politique étrangère fondée sur le respect de la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le soutien au droit des peuples à l'autodétermination et le respect de la légalité internationale".

Pour sa part, le membre du Bureau du Congrès du Guatemala a exprimé "sa fierté d'accueillir la première délégation parlementaire algérienne au siège du Congrès", soulignant "sa volonté de maintenir et de renforcer ces canaux de communication", note le communiqué.