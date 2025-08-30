Afrique: L'Algérie préside une réunion sur le renforcement des consultations entre le CPS de l'UA et le Groupe africain A3+

30 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ADDIS-ABEBA — L'ambassadeur d'Algérie et son représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), M. Mohamed Khaled, a présidé une réunion consacrée à l'examen des voies de renforcement de la coordination, de la coopération et de la concertation entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA et le Groupe africain au Conseil de sécurité des Nations unies (A3+).

Cette rencontre a constitué une plateforme centrale pour les deux parties visant à redynamiser l'action et la coordination communes et à conférer davantage d'efficacité en vue de renforcer les efforts visant à conforter le bloc africain au sein des instances onusiennes et défendre les intérêts du continent au Conseil de sécurité des Nations unies, en consécration et en application des recommandations du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique-Processus d'Oran-, qui a démontré son efficacité et son importance dans l'unification du rang africain.

Pour leur part, les membres du Conseil se sont félicités de l'inscription de cette réunion à l'ordre du jour du CPS, sous la présidence de l'Algérie, saluant la maturité du débat autour de cette orientation constructive à même de consolider les rangs des pays africains et de conforter leur place à l'échelle internationale.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.