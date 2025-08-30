Algérie: Des programmes de sensibilisation pour rationaliser la consommation d'eau potable

30 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) poursuit ses efforts pour rationaliser la consommation d'eau potable, à travers des programmes de sensibilisation à l'importance de préserver cette ressource vitale.

Dans ce contexte, SEAAL a multiplié ses actions via des programmes de sensibilisation qui englobent diverses activités ciblant différentes franges de la société, dont l'organisation de visites pédagogiques aux installations de production d'eau, au profit d'élèves, d'étudiants universitaires et de jeunes scouts musulmans.

Dans ce cadre, 1.075 participants ont bénéficié, l'année dernière, de 47 visites, tandis que depuis le début de l'année en cours, 24 visites ont été organisées au profit de 407 étudiants et 254 élèves.

La société a également lancé des activités de sensibilisation destinées aux enfants lors d'événements sportifs et culturels, tels que la Journée mondiale de l'eau, la Coupe d'Afrique Open de Triathlon et le Championnat national de semi-marathon dans la wilaya de Tipasa, où des "classes de l'eau" ont été aménagées pour la sensibilisation.

Dans le cadre de son partenariat avec le mouvement associatif, SEAAL a accompagné les comités de quartier dans l'installation de robinets temporisés au niveau de certaines écoles primaires, en sus de la présentation d'explications simplifiées sur le traitement des eaux et de messages de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation.

Pour ce qui est des contenus médiatiques, la société a diffusé, un mois durant, une campagne intitulée "Une goutte d'eau équivaut à une vie", comprenant quatre vidéos de sensibilisation sur les plateformes des réseaux sociaux, ainsi que la série "Une information par jour" durant le mois de Ramadhan dernier préconisant des comportements rationnels dans la consommation, et autres vidéos d'orientation en collaboration avec des institutions médiatiques.

Lors de l'Aïd El-Adha, où un pic de consommation de l'eau est enregistré, la SEAAL a organisé une vaste campagne de sensibilisation qui a touché près de 10 millions d'internautes via les réseaux sociaux, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et le Haut Conseil islamique (HCI), ainsi que des associations actives dans ce domaine.

Elle a consacré, entre autres, une journée d'information à la presse nationale pour faire passer des messages de sensibilisation directement au public.

Les efforts se sont poursuivis au cours de la saison estivale actuelle, à travers des contenus numériques appelant à l'utilisation rationnelle de l'eau, parallèlement à la diffusion de spots audiovisuels via des chaînes radiophoniques et télévisées nationales, ce qui traduit le souci de la société d'assurer une sensibilisation continue pour un développement durable et une amélioration du service public.

