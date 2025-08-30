Gabon: Kelly Ondo Obiang est libre !

Le lieutenant Kelly Ondo Obiang, ancien membre de la Garde Républicaine(GR), a recouvré la liberté ce jour, samedi 30 août 2025, après plusieurs années de détention. Cette libération marque un tournant notable dans le paysage politique et judiciaire gabonais.

Pour rappel, le lieutenant Ondo Obiang s'était fait connaître le 7 janvier 2019, lorsqu'il avait tenté un coup de force en prenant le contrôle de la Radio nationale pour annoncer la mise en place d'un "Conseil national de restauration".

Cette action, rapidement maîtrisée par les forces loyalistes, avait conduit à son arrestation et à son incarcération, suivies d'une longue procédure judiciaire.

Du côté de ses proches, c'est un profond soulagement : « Il a payé le prix fort pour ses convictions », a déclaré un membre de sa famille sous anonymat.

La suite du parcours du lieutenant Ondo Obiang reste incertaine, mais sa libération intervient à un moment stratégique pour le Gabon, engagé dans une phase de reconstruction institutionnelle et de renforcement de l'unité nationale.

Cette liberté du Lieutenant Ondo Obiang est acquise, le jour où le Gabon célèbre son deuxième anniversaire du Coup de Libération.