Gabon: Journée citoyenne dans Nzeng-Ayong avant la rentrée scolaire

La journée de vendredi 29 août 2025 a été l'occasion pour Yves Herman Nguéma Nzeing et d'autres volontaires qui l'accompagnaient de faire une journée citoyenne afin de rendre l'environnement des élèves propre à quelques jours de la rentrée scolaire 2025 - 2026.

Curage des caniveaux, désherbage, nettoyage des toilettes et salles de classe et réfection des portails cassés, voici le travail qu'ont effectué les ressortissants du quartier Nzeng-Ayong, dans les écoles publiques Nzeng-Ayong 1 et Nzeng-Ayong 3.

Des actions menées modestement par les membres de l'Union Démocratique des Bâtisseurs dont Yves Herman Nguéma Nzeing, colistier sur la liste investie aux locales dans le 6ème arrondissement. Une modeste contribution pour ces derniers afin d'accompagner les enfants vers une bonne rentrée scolaire dans un environnement sein.

Selon Yves Herman Nguéma Nzeing, "cette action que nous avons faites traduit bien le mot d'ordre du parti "ensemble bâtissons le Gabon" impulsé par le Président de la République, et aussi une façon pour nous mettre notre jeunesse dans les conditions optimales de réussite scolaire, car un enfant enseigné, est un bâtisseur de demain".

Les enfants de cette partie de la capitale ont aussi remercié les initiateurs et ont déjà hâte de de butée les cours ce lundi 1er septembre 2025.