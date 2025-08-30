Cote d'Ivoire: Ena - Tous les élèves admis conviés à une réunion le mardi 2 septembre

Tous les élèves admis aux différents concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) en 2026, sont conviés à une rencontre le mardi 2 septembre 2025, dans l'amphithéâtre Laurent Gbagbo de l'Ena.

L'information a été par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sepy Yessoh, dans un communiqué en date du 28 août 2025.

Cette rencontre se fera selon le chronogramme suivant : 14 heures pour le cycle supérieur, 15 heures le cycle moyen supérieur et 16 heures pour le cycle moyen.

Par ailleurs, le directeur général de l'Ena précise que la présence d tous les élèves est obligatoire et qu'ils doivent être habillés selon le code vestimentaire prescrit lors des épreuves orales.