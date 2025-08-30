Cote d'Ivoire: Formation des formateurs - La Guinée Bissau sollicite l'appui du Campc

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) et l'Institut national de formation professionnelle et technique (Inafor) de la Guinée Bissau, ont procédé le vendredi 29 août 2025, dans les locaux du Campc, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, de Cocody, à la signature d'une convention de partenariat.

Le document paraphé par le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis et le directeur général de l'Inafor, Alberto Gomes, vise à permettre au Campc de renforcer les capacités des formateurs des centres de formation de la Guinée Bissau.

Le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis, s'est félicité du fait que son institut va s'enrichir d'un nouvel Etat qui ambitionne de l'y intégrer. Il se réjouit donc de ce nouveau partenariat qui s'ouvre avec un pays lusophone.

« Ils nous ont exprimé des besoins en matière de formation de formateurs qui est un réel problème au niveau de leur pays. C'est pourquoi ils ont demandé au Campc de les accompagner dans le renforcement des capacités des formateurs. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place de programmes de formation diversifiée dans tous les domaines de la vie économique en vue de renforcer les capacités de leurs formateurs et leur permettre de pouvoir répliquer tout ce que nous avons comme expérience et expertise, au niveau de l'administration de la Guinée Bissau », a précisé le professeur Joseph Kaudjhis.

Il a ensuite rappelé que le Campc qui est spécialisé dans la formation des professionnels africains, a été créé en décembre 1975 à l'initiative des Chefs d'Etat et de gouvernement, va célébrer ses 50 ans d'existence dans le courant du mois de décembre prochain. Le Campc compte six Etats à savoir le Burkina Faso, le Benin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. « Nous serons heureux d'accueillir la Guinée Bissau au sein de cette famille qu'est le Campc, et de faire profiter toutes les expertises que nous avons développées depuis 50 ans à la Guinée Bissau », a insisté le directeur général du Campc.

Le directeur général de l'Inafor, Alberto Gomes, s'est félicité de la signature de ce partenariat qui, selon lui, est bénéfique pour son pays qui a déjà manifesté son adhésion au Campc.

« Ce partenariat avec le Campc sera une véritable valeur ajoutée, parce que nous sommes dans un besoin élevé de formation de techniciens dans certains domaines de compétences. Et avons besoin d'étendre cette formation au niveau de la formation des formateurs », a-t-il souligné, précisant que l'ensemble des servies techniques des écoles de formation reste généralement fermé à partir du mois de juillet.

« Et nous voudrions utiliser cette période d'attente pour faciliter des formations dans la mesure du possible. Nous privilégions le partenariat qui est comme une famille. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour créer des relations », dit Alberto Gomes. L'Inafor dit-il, a été créé en 1980 et est responsable de la planification de la formation et de l'évaluation du système de formation technique et professionnel national.