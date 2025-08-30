Congo-Kinshasa: Kinshasa célèbre les 50 ans du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman

Cinquante ans après le mythique affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa, la capitale congolaise s'apprête à raviver la mémoire collective autour de ce moment historique du sport mondial.

Ce vendredi 29 août, le programme commémoratif a été officiellement présenté au ministre des Sports et Loisirs, et celui de la Culture et des Arts devant plusieurs autres personnalités. Le combat Ali vs Foreman, qui s'est tenu le 30 octobre 1974 au stade Tata Raphaël, reste gravé dans les annales comme l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés en Afrique.

À l'initiative de Deo Kasongo, un professionnel en évènementiel, cette célébration prévoit une série d'activités culturelles et sportives dans la ville de Kinshasa, avec pour objectif de revaloriser l'impact historique de ce duel légendaire.

« Ce combat dépasse le cadre événementiel. Il a marqué l'histoire du sport congolais et mérite d'être célébré comme un patrimoine national », a souligné le ministre des Sports, Didier Budimbu.

Parmi les annonces phares, la rénovation du stade Tata Raphaël a été confirmée. Ce lieu emblématique, théâtre du combat Ali-Foreman, accueillera un musée dédié à la boxe, qui portera le nom des deux légendes. Une manière de pérenniser la mémoire de cet événement et d'en faire un lieu de transmission pour les générations futures, souligne Deo kasongo.

Malicka Mukubu, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, a salué l'initiative, mettant en avant le potentiel touristique que représente cette commémoration.

« Ce projet est une opportunité unique de repositionner Kinshasa sur la carte mondiale du tourisme culturel et sportif », a-t-elle déclaré.

La célébration du 50e anniversaire du combat du siècle aura lieu le 30 octobre prochain, avec un programme riche en émotions, en hommage et en fierté nationale. Kinshasa s'apprête à vibrer une fois de plus au rythme de la boxe, de la culture et de l'histoire.