Congo-Kinshasa: Le bourgmestre de Mont-Ngafula appelle ses administrés à la vigilance citoyenne pour sécuriser les quartiers

30 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Face aux récentes alertes concernant une vague d'insécurité dans la commune de Mont Ngafula ( Kinshasa) évoquant près de 70 habitations ciblées par des bandits, le bourgmestre a démenti ces chiffres, vendredi 29 août. Il affirme qu'il s'agit des cas isolés, aucune série d'attaques systématiques n'a été confirmée par les services compétents.

Dans un message officiel adressé à ses administrés, le bourgmestre les invite à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité plutôt que de céder à la peur. Il encourage la population à signaler tout comportement suspect et à participer activement aux initiatives communautaires visant à sécuriser les quartiers.

« La sécurité est l'affaire de tous. Ensemble, nous pouvons prévenir les actes malveillants et protéger notre commune », a-t-il déclaré.

