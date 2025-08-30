Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Evolution des moyens de communication

La communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, a toujours eu pour but de rapprocher les individus et de transmettre des messages.

Dans les sociétés traditionnelles, les moyens étaient simples mais efficaces : la tradition orale transmettait l'histoire, les tambours parlants résonnaient d'un village à l'autre, la fumée et le feu servaient de signaux, tandis que les messagers parcouraient de longues distances à pied.

L'histoire franchit un tournant avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie et en Égypte. Plus tard, au XVe siècle, l'imprimerie de Gutenberg révolutionna la diffusion du savoir, rendant les livres accessibles au plus grand nombre et ouvrant la voie à l'éducation moderne.

Les XIXe et XXe siècles marquent l'avènement des moyens modernes : le téléphone, la radio, la télévision, puis l'ordinateur et internet. Ces outils rapprochent plus les individus à une vitesse inimaginable autrefois. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook ou TikTok permettent de communiquer instantanément à l'échelle mondiale.