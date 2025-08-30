Togo: L'Inde est désormais le premier acheteur des exportations togolaises alors que la Chine domine les importations

TLDR

Les données commerciales du Togo pour le premier trimestre 2025 montrent que l'Asie renforce son emprise sur les flux extérieurs du pays

L'Inde a absorbé 21,3 % des exportations du Togo, soit 55,15 milliards de francs CFA (91 millions de dollars), principalement des produits agricoles et miniers.

Du côté des importations, la Chine a fourni 25,8% des achats, d'une valeur de 114,8 milliards de francs CFA (190 millions de dollars), reflétant la dépendance croissante du Togo à l'égard des produits fabriqués en Chine

Les données commerciales du Togo pour le premier trimestre 2025 montrent que l'Asie resserre son emprise sur les flux extérieurs du pays, avec l'Inde en tête des exportations et la Chine consolidant sa domination en tant que principal fournisseur.

L'Inde a absorbé 21,3 % des exportations du Togo, soit 55,15 milliards de francs CFA (91 millions de dollars), principalement des produits agricoles et miniers tels que le clinker et le coton, selon les données officielles. Le Burkina Faso suit avec 10,4 % et la Côte d'Ivoire avec 9,1 %. Avec le Ghana, le Mali, la France et le Bénin, les dix premiers partenaires à l'exportation ont représenté 74,4 % du total des recettes extérieures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des importations, la Chine a fourni 25,8 % des achats, d'une valeur de 114,8 milliards de francs CFA (190 millions de dollars), reflétant la dépendance croissante du Togo à l'égard des biens et équipements fabriqués en Chine. La France (6,6 %) et l'Inde (6,1 %) suivent. Les dix premiers fournisseurs ont assuré 64 % des importations, ce qui souligne à la fois la diversification et la dépendance accrue à l'égard de l'Asie.

Ces tendances mettent en évidence un corridor commercial Lomé-Asie de plus en plus stratégique, soulevant à la fois des risques de dépendance et des opportunités d'intégration économique plus profonde.

Le bulletin d'information de la Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Les flux commerciaux du Togo soulignent l'influence croissante de l'Asie sur les économies de l'Afrique de l'Ouest. La montée en puissance de l'Inde en tant que premier partenaire à l'exportation renforce les liens dans le domaine de l'agriculture et des ressources, tandis que la prédominance de la Chine du côté des importations reflète son rôle dans l'infrastructure, l'équipement et la logistique portuaire.

Cette dynamique reflète une tendance continentale plus large selon laquelle les marchés africains s'orientent vers l'est, les partenaires asiatiques offrant à la fois des capitaux et une demande de consommation. La concentration des exportations sur quelques produits de base expose le Togo à la volatilité des prix, en particulier pour les phosphates et le coton, tandis que la forte dépendance à l'égard des importations chinoises pourrait mettre à mal l'industrie locale.

Dans le même temps, la position du port de Lomé en tant que plaque tournante de la redistribution renforce le rôle du pays dans le commerce régional. L'équilibre entre la diversification et l'attraction croissante de l'Asie sera au coeur de la stratégie économique du Togo.