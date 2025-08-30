Ghana: Le pays suspend la licence d'Evannex Gold Enterprise en raison d'infractions en matière de prix

TLDR

Le Ghana Gold Board (GoldBod), l'organisme public de réglementation du commerce de l'or, a suspendu la licence d'Evannex Gold Enterprise, un acheteur d'or agréé de niveau 2, après avoir découvert des pratiques illégales en matière de fixation des prix. La suspension, annoncée le 28 août, interdit à l'entreprise d'opérer sur le marché de l'or jusqu'à nouvel ordre.

GoldBod a déclaré qu'Evannex s'était engagée dans des transactions qui enfreignaient la réglementation du marché de l'or au Ghana, ce qui constitue une violation grave de sa licence. Le régulateur a averti tous les négociants agréés, les mineurs et le public de s'abstenir de faire des affaires avec la société.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie de GoldBod visant à renforcer la discipline et la transparence dans l'industrie de l'or, l'un des secteurs économiques les plus importants du Ghana. "GoldBod reste déterminée à faire respecter les lois et les règlements régissant le commerce de l'or", a déclaré l'agence, ajoutant que la crédibilité du Ghana sur les marchés mondiaux dépendait d'un contrôle national rigoureux.

Le Ghana est le premier producteur d'or en Afrique et le sixième au monde, avec une production de 140,6 tonnes en 2024, selon le Conseil mondial de l'or. L'or représente une part importante des recettes d'exportation du pays.

Points clés à retenir

La suspension d'Evannex Gold Enterprise par le Ghana met en lumière les défis réglementaires que pose la gestion de l'une des industries les plus importantes du pays. Alors que l'or représente une grande partie des recettes d'exportation, le secteur est confronté à des risques persistants, notamment la contrebande, la sous-déclaration des ventes et la fixation illégale des prix.

Les autorités sont poussées à faire preuve d'une gouvernance plus solide, car les acheteurs internationaux examinent les chaînes d'approvisionnement sous l'angle de la conformité et de l'éthique. Cette décision intervient alors que le Ghana consolide sa position de sixième producteur mondial d'or, dépassant l'Indonésie.

Avec une production qui devrait atteindre 140,6 tonnes en 2024, le pays cherche également à tirer davantage de valeur de ses ressources en renforçant le contrôle du commerce local et en veillant à ce que les opérateurs agréés soient plus responsables. En suspendant Evannex, les autorités de régulation font savoir que les infractions aux règles de tarification ne seront pas tolérées, ce qui renforce les efforts visant à protéger les recettes de l'État et à maintenir la crédibilité du Ghana sur les marchés mondiaux, où la confiance dans la gouvernance est cruciale pour la confiance des investisseurs.