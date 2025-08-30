Congo-Brazzaville: Tourisme - L'acte 2 de « Loyenge na fleuve » prévu pour le 7 septembre

« Loyenge na fleuve » est une croisière nautique sur la rive nord du fleuve Congo, organisée par 9.4 Agences que manage Homany Akanati. L'acte 2 de cette croisière pour cette année 2025 est aanoncé pour le 7 septembre.

La croisière nautique « Loyenge na fleuve » s'est transformée à ce jour en une kermesse sur le banc de sable du majestueux fleuve Congo où les gens viennent pour se déstresser, changer de l'air, faire de nouvelles rencontres, s'emballer dans une très bonne détente et ambiance musicale, respirer l'air pur sur le fleuve, en face des Tours jumelles de Brazzaville. Cette excursion s'inscrit dans le cadre de la diversité en cette période des vacances.

« Loyenge na fleuve » est une activité touristique libre à toute personne qui se veut immortaliser ses beaux moments, qui veut vivre un moment inoubliable sur le fleuve Congo. Il n'y a donc pas un problème de classe sociale. Quant au menu de cette croisière nautique, il est prévu plusieurs activités, notamment le football, le volleyball, le nzango, la course de sac, la course de pneus, le cerf-volant, le jeu de billes, le baby, la musique y compris avec les DJ Guervy MG, NG Moteyi, MC Dalton, et bien d'autres loisirs afin de passer la croisière en beauté. Il est prévu aussi des bons plats, le barbecue, le cocktail...

L'organisateur de cette activité explique les raisons qui lui ont poussé à intéresser les Congolais et expatriés à cette belle aventure touristique. « Je suis avant tout un amoureux de la nature, de la bonne ambiance, d'où je pense que les Congolais, y compris les étrangers qui vivent au Congo, ont du mal à explorer le fleuve par manque d'activités nautiques.

C'est pour cette raison que j'ai lancé cette activité qui est à sa sixième édition et à son deuxième acte pour cette année 2025, pour permettre à tous ceux qui sont intéressés de vivre une belle journée. J'invite donc la population congolaise et les étrangers vivant au Congo à bien vouloir prendre part à cette activité afin d'explorer le majestueux fleuve Congo et, surtout, de passer un moment agréable de 10h à 17h pour une nouvelle découverte. L'embarquement aura lieu au Beach de Brazzaville », a expliqué Homany Akanati.

Pour ce faire, il a besoin des partenaires, et certains ont déjà compris le bien-fondé de cette activité organisée pendant la période des grandes vacances. « Mon souhait le plus ardent est de pérenniser cette activité afin qu'elle devienne une référence pour les Congolais pendant chaque période des vacances à Brazzaville.

Que cette activité fasse également écho au- delà des frontières nationales, une manière de vendre la destination Congo », a indiqué Homany Akanati. Avant d'ajouter qu'au-delà de « Loyenge na fleuve », 9.4 Agences organise plusieurs activités tant dans la partie septentrionale que méridionale du pays, et même à Brazzaville la capitale. « Nous envisageons de faire encore mieux », a-t-il promis.

Enfin, le premium manager général de 9.4 Agences, a souligné avec force que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour accompagner la vision du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, de créer une bonne diversité culturelle et touristique à Brazzaville. « Je dirais aux entreprises du Congo de nous soutenir, car nous vendons l'image du pays à l'extérieur.

Lorsque les gens suivent nos pages via les images après chaque activité, certaines personnes nous posent la questions de savoir si réellement il s'agit du Congo Brazzaville, parce qu'ils sont tous étonnés, même nos compatriotes qui sont hors du pays il y a bien longtemps. Comme quoi, si nous avons un peu plus, nous ferons des merveilles et vendrons bien l'image du Congo à l'extérieur et accompagner davantage la vision du président de la République, chef de l'État », a conclu Homany Akanati.