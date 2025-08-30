Congo-Kinshasa: Autosuffisance alimentaire - Lancement officiel de la saison agricole 2025-2026

La cité de Menkao, située à la périphérie Est de Kinshasa, a récemment servi de cadre au lancement officiel de la saison agricole 2025-2026.

La cérémonie a été dirigée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de professionnels du secteur agricole, de planteurs ainsi que d'agriculteurs venus de diverses provinces. À cette occasion, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique d'un important lot de tracteurs et d'équipements aratoires, répartis à travers les vingt-six provinces du pays.

Ce geste marque l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités de production agricole nationale, dans une dynamique de lutte contre l'insécurité alimentaire. La saison agricole 2025-2026 s'annonce ainsi prometteuse, grâce aux moyens matériels et financiers mobilisés pour soutenir les acteurs du secteur et redynamiser l'agriculture congolaise.

Valoriser la profession d'agronome

Dans son allocution de circonstance, le ministre d'État chargé de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi, s'est réjoui de constater que le gouvernement a alloué 10 % du budget national au secteur agricole, conformément aux engagements pris lors du sommet de Maputo. Une avancée majeure en faveur de l'autosuffisance alimentaire nationale.

Au-delà de la remise d'engins agricoles, le ministre a décliné cinq priorités stratégiques pour dynamiser le secteur : assurer la disponibilité de semences de qualité, de fertilisants et de pesticides efficaces ; moderniser les outils de production ; et valoriser la profession d'agronome ainsi que les autres métiers du secteur agricole. Les agronomes et planteurs présents ont salué la volonté politique du président Félix Tshisekedi, qui concrétise sa vision de faire de la RDC une puissance agricole au coeur de l'Afrique.