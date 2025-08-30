Congo-Brazzaville: Kongo central - La population s'approprie la vaccination contre la polio

Les activités de vaccination dans la province du Kongo central, précisément dans la ville de Matadi, se poursuivent.

Les équipes de vaccinateurs constituées chacune de trois personnes dont un vaccinateur, un pointeur et un sensibilisateur quadrillent toutes les trois communes de la ville de Matadi, à savoir Matadi, Mvuzi et Nzanza, pour administrer les deux gouttes salutaires de vaccin polio oral (nVPO2) aux enfants. Les vaccinateurs ne veulent perdre aucun enfant. Les équipes sont visibles dans les ménages, les marchés, les églises voire les carrefours.

Dans l'aire de santé de Salongo dans la zone de santé de Matadi, le coordonnateur des infirmiers titulaires, Robert Ngedi Zayadio, suit de près toutes les opérations de vaccination dans son entité qui comprend dix structures de santé. Pour toute l'aire de santé de Salongo, 5343 enfants âgés de zéro à cinq ans sont attendus. La cible journalière, a-t-il souligné, est de 1781.

En dépit de quelques cas de résistance, la population reste favorable à la vaccination. Tel est le cas de Mme Dinayame Tusevo, ménagère, la quarantaine révolue habitant le quartier Soyo dans la commune de Matadi. Habituée à faire vacciner ses enfants lors de différentes campagnes de vaccination, Dinayame a, une fois de plus, accueilli à bras ouverts les vaccinateurs dans son domicile.

Elle a même lancé un appel à toutes ces ménagères qui s'opposent à la vaccination. Pour elle, le vaccin est très capital pour la bonne croissance de l'enfant. "Moi, j'accepte toujours que mes enfants soient vaccinés, parce que le vaccin leur procure une immunité contre la polio. Les mamans qui refusent la vaccination ne connaissent pas son utilité. Je leur demande d'accepter que les vaccinateurs vaccinent leurs enfants", a-t-elle rassuré.

Le coordonnateur des infirmiers titulaires de l'aire de santé Salongo, Robert Ngedi Zayadio, a reconnu l'existence de quelques poches de refus à la vaccination. "En cas de refus, nous renforçons toujours la sensibilisation. Nous descendons nous-mêmes sur le terrain pour expliquer aux ménages l'importance de la vaccination. Dans bien de cas, ces ménages finissent par accepter.

Quant à ceux qui résistent, nous rapportons les cas à la zone de santé. En somme, la population accepte la vaccination... ", a-t-il dit. Organisée par le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, en partenariat notamment avec l'Unicef et l'OMS, la deuxième phase de campagne de vaccination contre la polio cible 933 096 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus dans toutes les 31 zones de santé de la province du Kongo central.