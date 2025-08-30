Congo-Kinshasa: Education-RAP 2025 - Trente recommandations présentées à la clôture des travaux

Les travaux de la Revue annuelle des performances (RAP), organisée par le Secrétariat général de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté sur le thème « Gouvernance, qualité et citoyenneté : transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive« , se sont clôturés le 28 août au Chapiteau du Lycée Sacré-Coeur à Gombe, Kinshasa.

Dans son discours de clôture, la ministre d'Etat, ministre de l'EDU-NC, Raïssa Malu, a souligné l'objectif de l'édition 2025 de la RAP qui ne devrait pas être une simple réunion, mais un véritable catalyseur de changement pour le système éducatif. « Je suis particulièrement satisfaite de la manière dont vous avez su transformer les défis en recommandations concrètes qui constituent une véritable feuille de route pour l'année scolaire 2025-2026. Ces recommandations qui s'inscrivent en parfaite harmonie avec le Plan quinquennal sont le fruit des réflexions collectives et pertinentes, elles sont également le reflet de la vision du chef de l'État qui place l'éducation au coeur de la refondation de notre pays », a déclaré la ministre d'État.

Les participants ont produit 30 recommandations pertinentes au cours des trois jours des travaux. Et la ministre d'Etat en a épinglé quelques-uns : « Permettez moi de mettre en lumière quelques-uns des points les plus significatifs, notamment sur l'axe de la qualité et l'accès. Nous avons identifié la nécessité de renforcer la formation continue des enseignants et des encadreurs, d'opérationnaliser les classes pré-primaire dans toutes les provinces. Ces actions sont fondamentales afin de garantir une formation de base solide à tous nos enfants. Sur l'axe de la gouvernance, vous avez recommandé notamment d'opérationnaliser les normes standards en matière de création et implantation des bureaux gestionnaires et des écoles, ainsi que de sécuriser les patrimoines du ministère par l'obtention des titres fonciers. Ces mesures sont essentiels pour assainir notre administration et la rendre plus efficace ».

Elle a également évoqué le fait que les participants ont mis en avant l'importance d'intégrer la notion de la Nouvelle citoyenneté dans le programme d'enseignement et bien implémenté la citoyenneté scolaire, car l'école n'est pas seulement un lieu de savoir mais aussi de formation des citoyens responsables.