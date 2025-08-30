Congo-Brazzaville: Gouvernance démocratique - Les élus locaux enrichissent leurs compétences

Dans le cadre de l'exécution du projet « Appui à la gouvernance locale et formation des élus en République du Congo », le Centre d'action pour le développement (CAD) a organisé, le 29 août, à Brazzaville un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des conseillers municipaux et départementaux en droits humains et gouvernance démocratique.

Les élus locaux et autres participants à cet atelier sont venus de diverses localités. Ils ont appris réellement ce qui devrait être leurs tâches quotidiennes. En même temps, ces élus ont partagé leurs expériences avant d'émettre des points de vues sur ce qui entravent leurs missions régaliennes. Durant ce moment de partage d'expériences et de connaissances, les participants ont découvert certains comportements et techniques qui doivent caractérisés leur travail.

Les échanges ont particulièrement porté sur la gouvernance démocratique, la gestion des collectivités locales et les droits humains. Cet atelier de renforcement des capacités à l'endroit des élus locaux consistait à inviter ces derniers à intégrer l'approche basée sur les droits humains dans la définition des politiques locales. L'atelier, dont la mission consistait à garantir une amélioration des connaissances, des compétences et des aptitudes, est un outil qui répond à la fois aux intérêts des élus et des agents des collectivités territoriales.

«Nous avons été édifiés sur trois thèmes. C'était vraiment un moment important puisque nous avons beaucoup appris. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il n'est pas obligatoire d'attendre les subventions de l'Etat mais nous pouvons également signer des partenariats ou collecter des fonds pour le bien de nos communautés. Nous avons un devoir de redevabilité envers la population », a expliqué la conseillère de la communauté d'Ewo, Ngali Bertille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les organisateurs, la prise de conscience du rôle véritable de l'élu local permettra de rétablir un pont entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi de pérenniser les espaces de dialogue tout en facilitant la prise en compte des besoins des populations dans la définition des politiques locales.

A en croire le responsable des programmes au CAD, Guerschom Gobouang, cet atelier a permis de former les élus locaux (conseillers municipaux et départementaux) en gouvernance démocratique, gestion des collectivités locales et droits humains. Il était aussi question d'identifier au moins un élu local pouvant assurer le relais entre les communautés et le projet en matière des droits humains dans sa circonscription. Ils ont, en outre, partagé les besoins priorisés par les communautés avant de montrer l'intérêt de pérenniser les espaces de dialogue avec les communautés.

Le projet « Appui à la gouvernance locale et formation des élus en République du Congo », financé par le Fonds des Nations unies pour la démocratie, soutient le renforcement des capacités des élus locaux pour leur permettre de prendre les meilleures décisions et promouvoir le respect des droits humains et le renforcement de la démocratie participative au niveau local. Ce projet plaide pour une gouvernance basée sur le respect des droits humains.