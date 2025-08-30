Congo-Kinshasa: Culpac - Kabasele Tubajika invité à la conférence sur la paix en RDC au Parlement européen

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a transmis, le 29 août, au sénateur Kabasele Tubajika, l'invitation des députés européens afin d'aller parler de l'urgence de paix dans l'Est du pays à la conférence internationale sur le thème «Pour une paix durable en République démocratique du Congo», prévue pour le 1er octobre au Parlement européen à Bruxelles.

Faisant partie des personnalités congolaises invitées à ce rendez-vous, à l'instar du directeur général William Kazumba de l'Office de gestion et du fret multimodal (Ogefrem), le sénateur Kabasele Tubajika s'est personnellement rendu au siège du Culpac, situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, pour prendre possession de son invitation des mains du directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko.

Ce dernier a, dans son mot de circonstance, rappelé : « Depuis plus de trois décennies, notre pays traverse des épreuves douloureuses. Des conflits armés, des infiltrations étrangères, des actes de terrorisme et de banditisme des individus lourdement armés ont semé la désolation, particulièrement dans l'Est de notre territoire riche en ressources naturelles convoitées. Ces tragédies ont mis à rude épreuve la résilience du peuple congolais, peuple hospitalier et généreux, trop souvent abusé par ceux qu'il accueille ».

Mais, a-t-il poursuivi, grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'engagement loyal de son gouvernement, la vérité sur les complots visant à freiner le développement de la RDC est désormais exposée au monde. «Le Congo se relève, et sa voix porte plus loin que jamais », a affirmé Daniel Santu Biko. Et dans cette dynamique, a-t-il renchéri, le Culpac, organisation non gouvernementale accréditée auprès de l'Union européenne, s'inscrit pleinement dans la mission de la paix et de promotion des droits humains, et soutient activement les efforts du chef de l'Etat avec des initiatives pour faire entendre la voix du Congo sur la scène internationale.

«Recevoir aujourd'hui cette invitation du Culpac, pour porter la voix de la RDC au Parlement européen, est pour moi un honneur, mais aussi une interpellation. Cet acte symbolique dépasse ma personne : il engage toute notre nation et témoigne de la reconnaissance internationale de la lutte du peuple congolais pour la paix et la dignité », a réagi le sénateur après avoir accusé réception de son invitation officielle à participer à la conférence internationale au Parlement européen, reconnaissant que cette marque de confiance en sa personne est liée à une lourde responsabilité d'accompagner avec loyauté et détermination les efforts du président de la République afin de mettre fin à la guerre qui endeuille l'Est du Congo.

«Devant le Parlement européen, je porterai un message clair : le Congo veut tourner la page des conflits. Nous ne demandons ni pitié, ni charité, mais un partenariat sincère et équitable qui respecte notre souveraineté et soutient notre volonté de bâtir une paix durable », a déclaré le sénateur Kabasele Tubajika.

Notons que des personnalités congolaises sont invitées à prendre part à la conférence internationale de la paix au Parlement européen sur une initiative des députés européens Virginie Joron et Thierry Mariani.