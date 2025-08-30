Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Des mesures coercitives pour les contrevenants

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, qui a lancé le 29 août à Brazzaville les travaux de nettoyage des grands collecteurs de la ville, a prévenu les contrevenants qu'une méthode coercitive a été instaurée.

A l'approche de la saison des pluies, les pouvoirs publics multiplient des stratégies pour prévenir des éventuelles catastrophes naturelles, notamment des inondations. Ils entendent également lutter contre les actes inciviques posés par certains citoyens ayant transformé les collecteurs en dépotoirs des déchets.

Parmi l'une des mesures préconisées, il y a l'opération de nettoyage des collecteurs lancée dans les arrondissements 1 Makélékélé et 2 Bacongo, précisément au collecteur « Zanga Dia Ba Ngombe ». Interrogé sur les mauvaises pratiques de certains citoyens qui se récidivent en déversant les déchets dans les caniveaux ou bien des collecteurs, le ministre en charge des questions d'assainissement pense qu'en matière de santé, il n'y a pas de combats perdus d'avance.

« Lorsqu'il s'agit de la santé, nous aurons toujours autour de nous les inciviques, face auxquels nous ne pouvons pas abandonner, relâcher au motif qu'il y a certains réflexes consistant à revenir vers le collecteur. C'est aussi l'occasion de dire que la méthode coercitive est aussi installée maintenant. Nous sommes en train de travailler avec les chefs de quartiers, la police. Désormais, lorsqu'on attrape quelqu'un en train de jeter les ordures à un emplacement qui n'est pas dédié à ce type d'opération, il y a d'abord certainement quelques moments à passer au commissariat pour apprendre l'hygiène et la morale. Ensuite, il y aura les travaux d'intérêt général », a annoncé Juste Désiré Mondelé, en présence des administrateurs-maires de Makélékélé et de Bacongo.

Après « Zanga Dia Ba Ngombe », Juste Désiré Mondelé et sa délégation comprenant, entre autres, les équipes d'Albayrak et de l'ONG Salubrité sans frontières, se sont rendus aux collecteurs de Mfoa et Madoukou-Tsiekelé, dans les 3e, 4e et 5e arrondissements où des pancartes ont été placées sur lesquelles on peut lire : « Interdit de jeter des déchets dans le collecteur sous peine de poursuites judiciaires ».

« En réalité, ce sont des grands collecteurs, à la base des collecteurs naturels. Il s'agit des bassins versants qui ont vocation à rendre fluides les eaux et aussi à faciliter le confort, la vie des citoyens. On a réalisé des travaux pour en faire des berges modernes. Le constat qui est fait, c'est que les détritus et les déchets se retrouvent dans le collecteur. Donc, il y a un grand travail à faire avec les riverains puisque bientôt nous aurons la saison des pluies, vous imaginez bien que pendant cette saison, au lieu que les eaux coulent librement, il y a obstruction des collecteurs », a déploré le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et l'Entretien routier.

Selon Juste Désiré Mondelé, au moment où des maladies hydriques ont fait leur réapparition, notamment le choléra qui est à la porte de Brazzaville, ainsi que le paludisme qui est toujours présent, les déchets dans les collecteurs constituent de véritables réservoirs de ces pandémies. « Nous lançons cette opération de nettoyage, de fond en comble, en sensibilisant la population parce que la salubrité c'est l'affaire de tous, c'est le quotidien des citoyens. Lorsque d'un côté vous retrouvez des pneus de vulcanisation dans les collecteurs, ce n'est pas normal. Le collecteur n'est pas un lieu d'entrepôts des déchets », a-t-il insisté.

Le président de l'ONG « Salubrité sans frontières », Stève Francis Angouelet, qui appuie depuis quelque temps les initiatives du gouvernement en matière d'assainissement, est également revenu sur le bien-fondé de cette action.

« Aujourd'hui, nous avons jugé bon d'oeuvrer dans l'assainissement de tous les collecteurs de Brazzaville parce que ces derniers temps nous avons remarqué que l'insalubrité a pris le devant. Donc, nous sommes motivés à rendre ces espaces salubres car la saleté est nuisible pour la santé physique et morale, donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Au regard des comportements un peu bizarres que nous observons ces derniers temps, nous devons nous mettre débout pour embellir la ville », a-t-il souligné, regrettant le comportement de certains riverains qu'il faille éduquer.

« Nous interpellons les Brazzavillois à bannir ce genre de comportement, il est inacceptable de reverser les ordures ménagères dans les collecteurs. C'est vraiment déplorable. »

Notons que de tous les collecteurs visités, celui de Madoukou, à cheval entre Ouenzé, Moungali et Poto-Poto, est un véritable dépotoir où des riverains y déversent presque tout. Ce qui devrait interpeller la conscience des citoyens ainsi que des autorités locales, surtout à la veille de la saison pluvieuse.