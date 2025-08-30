Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - La dynamique « Le patriarche » opte pour la mobilisation des masses

Réunis les 28 et 29 août au Palais des congrès, les délégués à la première conférence du patriarche ont, entre autres, réitéré leur engagement à poursuivre dans la constance et l'abnégation militante la mobilisation populaire autour de l'éventuelle candidature du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026.

Au terme de leurs deux jours à Brazzaville, les participants venus des 15 départements et des 125 circonscriptions administratives du pays ont non seulement défini les meilleures stratégies de mobilisation des masses populaires en faveur de la candidature de l'actuel chef de l'Etat, mais aussi tracé la ligne d'action que la Génération auto-entrepreneur (GAE) mettra en oeuvre pour conduire une vaste campagne de sensibilisation sur la révision des listes électorales.

En effet, le gouvernement qui vient de nommer les responsables des commissions locales de révision des listes électorales a retenu la période allant du 1er septembre au 30 octobre pour la réalisation de cette opération.

« Les délégués du patriarche ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à l'action du patriarche, ils se sont engagés à continuer sur le terrain la grande mobilisation que tout le monde est en train de voir, en prenant l'engagement de mieux faire. Nous pouvons aussi retenir qu'il y a eu tout un travail de renforcement des capacités de ces délégués qui iront maintenant sur le terrain pour, d'un côté, faire la restitution, mais aussi lancer la campagne de sensibilisation à la révision des listes électorales », a commenté le coordonnateur général de la GAE, Digne Elvis Tsalissan Okombi, précisant que cette campagne va durer deux semaines avant le début de l'enrôlement des ménages.

Selon lui, la mobilisation observée lors de la première Conférence des délégués traduit l'engagement pris il y a un an, à savoir rassembler, à travers le nom du patriarche, des milliers de Congolais de tous horizons et de toutes conditions sociales. Cette étape représente, a-t-il déclaré, l'une des premières victoires sur le chemin dont l'aboutissement sera la réélection du président en mars 2026. Qu'à cela ne tienne, le coordonnateur de la GAE pense que les défis demeurent encore.

« Dans un environnement marqué par la financiarisation de la vie politique, les fausses informations et le mensonge, rester ensemble est devenu un véritable casse-tête, travailler ensemble sera notre plus grand défi, mais aussi notre plus grande force. C'est ainsi que nous pourrons écrire une nouvelle page de l'histoire du rassemblement patriotique », a indiqué Digne Elvis Okombi Tsalissan, reprécisant que la restitution des travaux de cette conférence est l'objectif primordial des différents délégués afin d'avoir le même niveau d'information de la direction nationale aux organes intermédiaires mais aussi aux comités de soutien au patriarche.

Notons que cette rencontre s'est déroulée sur le thème « Le rôle des masses populaires dans la préparation et la participation au processus électoral et dans la mise en œuvre des réformes ».