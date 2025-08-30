Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - 24 Diables rouges pour affronter la Tanzanie

Fabrizio Eraldo Cesana, promu sélectionneur, a convoqué 24 Diables rouges dont 17 joueurs ayant participé au Championnat d'Afrique des nations et 7 joueurs de la diaspora pour affronter la Tanzanie, le 5 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le nouveau sélectionneur a justifié ses choix au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 29 août au stade Alphonse-Massamba-Débat . « J'ai préféré suivre la ligne de la continuité parce que cette équipe s'est qualifiée pour le Chan. A part des petites erreurs commises contre le Nigeria, ce sont des joueurs qui méritent de continuer. J'ai renforcé mon groupe par les joueurs qui prennent du plaisir de jouer pour le pays », a-t-il justifié.

Une équipe fortement dominée par les locaux dans le but de compenser les difficultés de travailler la cohésion en tenant compte de l'arrivée tardive des joueurs de la diaspora. Il n'est pas facile de faire une cohésion avec des joueurs qui arrivent sur les dates Fifa le mardi pour jouer le mercredi, a-t-il soutenu.

« L'équipe qui joue contre la Tanzanie doit continuer à travailler jusqu'aux prochains matches, notamment le Niger et le Maroc parce que la cohésion est la chose la plus importante. Nous ne pouvons pas changer d'équipe à chaque fois. La cohésion du groupe, l'envie collective des joueurs sont des choses plus importantes. Il faut faire confiance aux jeunes pour avoir une base solide », a-t-il commenté.

Le match contre la Tanzanie, son premier sur le banc de touche de l'équipe première, est un test grandeur nature pour ce sélectionneur des U-17 promu chez les A. Même si les Diables rouges ont déjà compromis leurs chances de qualification pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique, les exigences sont trop élevées en termes de résultats. Le Congo n'a pas encore glané le moindre point dans cette campagne après deux matches joués sur le terrain sans compter le forfait concédé contre le Niger.

« Je ferai les trois matches et après on verra si le coach est bon ou pas. Si les joueurs ont bien travaillé ou pas. Je me donnerai à 100% pour donner de bons résultats à ce pays. Le premier objectif c'est la Tanzanie. Après, d'autres matches suivront. On n'a pas eu trop de temps pour préparer ce match, mais il faut le gagner », a-t-il souligné.

Et de poursuivre en évoquant la qualité de l'adversaire qui n'est pas le moindre : « J'ai suivi la Tanzanie à la télé sur ses matches joués à Dar es Salam. La majorité des joueurs composent l'équipe A. J'ai aussi suivi son match amical avec le Sénégal avant le Chan. C'est une équipe très physique avec de fortes individualités. C'est une équipe compacte qui ressemble un peu à celle du Nigeria au niveau physique. Je suis sûr que nous avons tiré une grande leçon après notre match contre le Nigeria. On va jouer contre la Tanzanie et on fera tout ce qui est possible pour avoir un bon résultat », a t-il déclaré.

Bâtir une sélection nationale compétitive, tel est le défi que s'est fixé Fabrizio Cesana. Le Congo ayant des joueurs talentueux mérite mieux. « C'est mon défi personnel. J'espère pouvoir le relever. Je mettrai toute ma capacité et l'engagement pour y arriver », a-t-il estimé. Seuls les résultats le prouveront.

Liste des sélectionnés

Gardiens : Simon Ulrich Samba (AS Otohô), Chelcy Prince Bonazebi (Red star) et Christophe Fresnel Mavie Wamba (Etoile du Congo)

Défenseurs : Djigo Saikou (MB Rouissat/ Algérie), Béranger Richi Itoua (AS Otohô), Prince Mouandza Mapata (As Otohô), Chrislay Pedro Peya Ockomb (Etoile du Congo), John Aurier Kapaya Kamba (Etoile du Congo), Devin Pachoud de Nzingoula (Interclub), Charles Atipo Kondé (AS Otohô), Janard Berlhod Mbemba Kabamba (Al Merreikh/ Soudan).

Mileux : Chandrel Massanga (Hatyssport/ Turquie), de Vincent Venold Nzaba Kouakou (Interclub), Inno Jospin Loemba (Fc Colombe/ Cameroun), Dericka Chadrac Osseby (AC Léopards), Gédéon Nongo (AS Otoho), Grace Euphrate Nsemi (Interclub ), Digne Kaêlas Pounga(Atalanta B.C/ Italie)

Attaquants : Mignon Koto (Masfoot/ Emirats arabes unies) , Deo Gracias Bassinga ( FC Dila Gori/ Georgie, Carly Ekongo (AS Cheminots), Dechan Rayan Moussavou (AC Léopards), Grace Mavoungou (AS Otohô) et Japhet Eloi Mankou Nguembete (Interclub).