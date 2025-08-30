Guinée: Année scolaire 2025-2026 - Une nouvelle école s'ouvre à Lambanyi

Le groupe scolaire franco-guinéenne (la fontaine du savoir) a organisé ce samedi 30 août 2025 une journée portes ouvertes pour les parents d'élèves.

Tamba Kaba, directeur général de l'établissement a expliqué l'objectif de cette journée.

<< Nous avons appelé les parents pour qu'ils puissent venir voir nos installations, rencontrer nos instituteurs, les enseignants, et de venir s'enquérir la réalité du contenu de notre programme d'enseignement. C'est un système qui a 70% français, et 30% guinéen. Nous avons pour le moment le préscolaire: petite section, moyenne et grande section, et l'élémentaire. À Fontaine ici, l'enfant sera suivi particulièrement, et que c'est un système qui est français, et il y a six (6) semaines de cours et deux (2) semaines de congés. Donc, l'enfant soit suivie ici à l'école et à la maison au même moment parallèlement >>, a préconisé le directeur.

Sy Savané, conseiller principal du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A) après avoir effectué une visite guidée dans les salles de classe, a invité tous les parents d'élèves à la compréhension concernant la rentrée scolaire de cette année.

<< Nous avons constaté au sein des dispositifs qui sont mises en place que la sécurité y ait mais aussi nous avons échangé avec l'équipe pédagogique et nous sommes rassurés qu'ils seront à la hauteur de la qualité de l'apprentissage que nous attendons d'eux. J'espère que l'atmosphère festive qui règne aujourd'hui sera aussi reconduite pendant tout au long de l'année pour que l'an prochain aussi que les parents puissent renouveler leur confiance à l'école. Par ailleurs, nous invitons les parents à la compréhension et à l'apaisement, parce que l'accompagnement que nous sommes sensé faire, c'est un accompagnement de réussite à la fin de l'année >>, a lancé le conseiller du MEPU-A.

De son côté, dame Kpogoumou, parent d'élève est l'une des participantes à cette journée. Elle a appréciée l'aménagement, et s'est dit très contente de l'école, et elle estime bien que c'est vraiment le cadre idéal pour leurs enfants.

Tamba Kaba a conclut en invitant l'ensemble de tous les parents d'élèves, de venir voir l'administration de l'école et les enseignants très qualifiés qu'ils ont, car, précise-t-il, ils sont là-bas pour eux.