Congo-Brazzaville: Vie des partis - Plus de 3000 nouveaux adhérents au PCT-Brazzaville

Le commissaire politique du Parti congolais du travail (PCT) du département de Brazzaville, Anatole Collinet Makosso, a présidé le 30 août au Palais des congrès, la cérémonie de port des insignes du parti à 3200 nouveaux adhérents, issus des différents arrondissements de la capitale.

Dans le cadre de la campagne d'adhésion lancée par le PCT, des milliers de fiches ont été remplies en attendant la signature des responsables du parti au niveau de la fédération de Brazzaville. C'est un échantillon de ces nouveaux membres issus des organisations de masses, de porteurs d'opinion qui soutiennent les idéaux du président de la République ayant arboré les insignes du parti, notamment les foulards, écharpes et drapeaux le 30 août.

« La République est le meilleur atout de notre cohésion nationale, force de liberté, de dignité et de prospérité. ... Nous manifestons aujourd'hui notre volonté d'intégrer le PCT afin de défendre les valeurs humanistes d'un Congo uni, stable, souverain et résolument tourné vers le développement durable et le bien-être de tous ses enfants. Nous sommes ici pour affirmer haut et fort notre engagement au PCT et nous tenons également à saluer la dynamique en cours au sein du PCT, particulièrement dans les préparatifs du 6e congrès ordinaire qui se pointe à l'horizon », a déclaré le représentant des nouveaux membres du PCT, Fred Guelor Gantsou, promettant de jouer pleinement leur rôle en faisant entendre leur voix dans l'esprit de la ligne tracée par le parti. Car le temps de questionnement est révolu, le temps est à l'action.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président fédéral du PCT-Brazzaville, Faustin Elenga, a rappelé que cet échantillon des nouveaux membres du parti est tiré des 10 891 fiches d'adhésion enregistrées à ce jour. Les autres 7 876 attendent la prise en compte de leur décision d'adhésion en cours de traitement. Il espère que ces effectifs vont augmenter au regard du programme d'activités de l'année en cours qui promet d'intensifier la campagne d'adhésion au sein du parti. Pour ce faire, la fédération compte sur le concours de la Force montante congolaise et sur l'Organisation des femmes du Congo, en ajoutant avec méthode surtout en milieu juvénile.

« Il s'impose à nous une prise en main de nos troupes en les mettant en ordre de bataille au sein de leurs structures d'origine ou de base. A mon humble avis, la présente cérémonie de port d'insignes aux nouveaux membres du parti est la démonstration que le PCT a toujours su attirer les énergies dont il a besoin pour assurer la pérennité de son action », a conclu Faustin Elenga.

Le commissaire politique du PCT au niveau de Brazzaville est, quant à lui, revenu sur l'idéal d'un parti. Selon Anatole Collinet Makosso, un parti politique doit oeuvrer pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion et de la concorde au niveau du pays.

« Au PCT, les adhésions sont massives et permanentes. Je peux vous dire que chaque jour qui passe, sur toute l'étendue du territoire national, nous n'avons pas moins d'un millier de nouveaux adhérents. Le monde sera encore surpris que, à toutes les élections, le PCT soit premier et pour être premier à une élection, il faut une base militante importante. Cela se conquiert au fur et à mesure, c'est ce que nous faisons au travers ces grandes campagnes d'adhésion », a-t-il indiqué, conviant les nouveaux venus à s'imprégner des textes fondamentaux du parti afin de ne pas suivre les vendeurs d'illusion qui n'apparaissent qu'à la veille de l'élection présidentielle.