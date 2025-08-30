Congo-Brazzaville: Réseau panafricain des journalistes - La section Congo se dote d'un bureau exécutif

Le bureau du Réseau panafricain des journalistes (RPJ), section Congo, a été mis en place le 30 août à Brazzaville, lors d'une assemblée générale. Il est présidé par Messilah Nzoussi, journaliste-reporter, présentatrice des journaux à la télévision nationale congolaise.

Le scrutin patronné par le président Afrique du RPJ, Adrien Wayi Lewi, s'est tenu en présence des membres du comité du RPJ de la République démocratique du Congo, des responsables, dirigeants des organes de presse et des professionnels des médias. Trente-trois journalistes congolais, tous membres du réseau, ont constitué le corps électoral de ce scrutin libre et transparent. Ils ont ainsi élu, par consensus, tous les cinq membres du nouveau bureau exécutif du RPJ Congo, au nombre desquels deux femmes.

Candidate unique au poste, Messilah Nzoussi, journaliste-reporter et présentatrice des journaux sur Télé Congo, a été portée à l'unanimité au poste de présidente nationale du RPJ-Congo. Elle est secondée par Roger Ngombé, journaliste au quotidien « Les Dépêches de Brazzaville », qui a été élu par consensus au poste de secrétaire général de la section RPJ-Congo.

Lors de cette élection, Mavie Obira, journaliste à la Radio Trans-Equatoriale, a été hissée au poste de conseillère aux finances. Cherel Otchamingui de Télé Congo a été, pour sa part, élu conseiller à la formation de la section RPJ-Congo. Alex Bisseyou Moukini, journaliste reporter et présentatrice des journaux à Radio-Congo a, quant à elle, été élue conseillère à la communication du RPJ-Congo.

S'exprimant à cet effet, la présidente du bureau du comité national s'est dite prête à relever les défis afin de permettre à la profession de journalisme au Congo d'atteindre ses objectifs poursuivis. « Je suis convaincue que nous allons travailler ensemble pour renforcer la solidarité, la coopération entre les journalistes africains, promouvoir la liberté de la presse et la qualité du journalisme sur le continent. Je suis prête à relever les défis, et à saisir les opportunités qui se présentent à nous en vue de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour notre continent. Je suis impatiente de démarrer ce nouveau chapitre avec vous afin d'atteindre nos objectifs », a souligné Messilah Nzoussi.

Saluant le bureau élu, le président continental du RPJ a exhorté les responsables congratulés à plus d'engagement au travail aux fins de relever les défis qui se posent dans la profession. « Nous voulons à ce que les journalistes africains, membres du RPJ, puissent, dorénavant, couvrir les principaux évènements sur le continent, tels que les élections présidentielles. Nous tenons aussi à obtenir le statut d'observateurs d'élections sur le continent. Pour ce faire, le bureau nouvellement élu doit se mettre à l'oeuvre. Après Brazzaville, nous irons installer les comités nationaux du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale », a conclu Adrien Wayi Lewi.

Créé au Congo en 2011, le RPJ a entre autres missions de renforcer les capacités des journalistes par la formation et le soutien technique; la promotion d'un journalisme indépendant et de qualité, ainsi que la mise en lumière d'enjeux africains tel que le développement durable, la lutte contre la corruption, et la protection de la liberté de la presse et des journalistes sur le continent. L'objectif est de créer une synergie d'actions pouvant créer un plus large impact en Afrique.