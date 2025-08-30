Congo-Brazzaville: Action sociale - L'association Avenir pour les orphelins aux côtés des enfants de Makélékélé

Le dimanche 24 août, une ambiance particulière a régné à l'orphelinat « Les enfants de la paix » situé dans le premier arrondissement Makélékélé. L'association Avenir pour les orphelins, conduite par sa présidente Archela Ngoma, y a effectué un don symbolique composé de vivres, de produits de première nécessité et de vêtements.

« Nos motivations sont simples : nous aimons les enfants. Cet orphelinat était dans le besoin et il nous paraissait essentiel d'apporter notre contribution », a confié Archela Ngoma. Le lot offert comprenait des cartons de boissons, du poulet, de la viande ainsi que des habits recueillis par les membres de l'association. Créée en 2019, Avenir pour les orphelins mène depuis plus de trois ans des actions en faveur des démunis, des veuves et surtout des enfants vulnérables.

Au-delà du geste matériel, la rencontre a été riche en émotions. La présidente a avoué avoir été profondément touchée par la tristesse perceptible sur certains visages : « J'ai vu des regards crispés, comme si le poids de leurs conditions pesait déjà sur leurs jeunes épaules. Cela rappelle combien le besoin d'attention et de soutien est vital ».

De son côté, Pascal Nanité Lamio, coordinateur de l'orphelinat, n'a pas caché sa joie : « Vous me dites que c'est petit, mais pour nous c'est grand, vraiment grand. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas reçu de dons. Les enfants sont tellement contents : quand ils reçoivent de la visite, ils se sentent moins seuls ». Il a également formulé un voeu : voir ces enfants scolarisés dans des meilleures conditions. « Nous aurions besoin de cahiers, de sacs et de tout ce qu'il faut pour que demain ces enfants deviennent, pourquoi pas, comme vous », a-t-il ajouté, espérant un partenariat durable avec l'association.

Archela Ngoma a conclu par un appel à la solidarité : « Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous faisons de notre mieux. J'aimerais inciter ceux qui en ont davantage à soutenir les orphelinats. Il y en a plusieurs à Brazzaville. Pourquoi ne pas aussi nous rejoindre dans l'association pour oeuvrer ensemble ? » Un geste qui rappelle que, même dans la précarité, l'amour et la fraternité demeurent les plus beaux dons à offrir.