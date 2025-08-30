Congo-Brazzaville: Distinction - Mélodie Boueya élevée au grade de docteur honoris causa

Double distinction sur la scène internationale, Mélodie Boueya, la jeune entrepreneure et coache congolaise, est couronnée docteur honoris causa et prix prestige excellence business awards, lors du Gilms international entrepreneur excellence awards tenu le 20 août à Singapour.

Appréciant le geste qu'elle a qualifié de louable et de responsable, Melodie boueya a reconnu que ces distinctions rappellent que le leadership n'est pas qu'un privilège, mais aussi un devoir collectif. Cela appelle donc à créer des passerelles entre l'Afrique et le reste du monde, à encourager la jeunesse à prendre des initiatives audacieuses, à faire émerger des leaders qui placent l'impact avant le prestige.

Ces distinctions, a-t-elle dit, sont une célébration et surtout un point de départ qui rappelle que l'Afrique n'est pas en retard, mais plutôt en marche et les jeunes leaders africains apportent des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain.

"Recevoir le docteur honoris causa du Gilms global leadership Institute for management à Singapour est pour moi un immense honneur, mais surtout une profonde responsabilité. Cette distinction dépasse ma personne, elle incarne la reconnaissance du potentiel africain et la force d'une vision portée par une génération de leaders en devenir. Si je reçois aujourd'hui cette distinction, c'est grâce au travail, à la persévérance, mais aussi au soutien de mentors, collaborateurs et étudiants qui m'accompagnent dans cette mission. Je tiens particulièrement à rendre hommage à mon coach et bon mentor, Tuhir Hussain, dont l'accompagnement a profondément marqué mon parcours ", a t-elle déclaré.

L"événement auquel elle a pris part, notamment Gilms international entrepreneur excellence awards, est un évènement entrepreneurial international qui rassemble des entrepreneurs visionnaires et innovateurs du monde entier qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives, tout en créant une communauté dynamique des leaders qui sont unis par une vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale, continentale et internationale.

Il s'agit aussi de créer des opportunités de terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat et l'innovation, de contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial inclusif, performant et durable à travers le monde, de développer et renforcer les capacités et compétences des entrepreneurs, de stimuler la force entrepreneuriale en permettant aux entrepreneurs.

"Lors de la cérémonie de distinction où j'ai eu l'immense privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa au Gilms international entrepreneur excellence awards à Singapour, j'ai été aussi honorée d'un second prix celui de prestige business leader awards 2025. Deux distinctions, une seule mission, prouver que l'Afrique et le congo portent en eux des leaders capables d'inspirer le monde. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de toute une génération qui croit en excellence, l'innovation et la puissance de l'entrepreneuriat. Merci à tous ceux qui croient en cette vision et marche dans le chemin d'inspiration et de transformation. L'histoire continue, et elle est collective ", a t-elle renchéri

En effet, Mélodie Boueya, cette jeune entrepreneure et coache congolaise fait désormais partie de cette nouvelle génération des jeunes leaders qui marquent l'Afrique et le reste du monde. Engagée, combative, modeste, visionnaire, audacieuse, résiliente, influente et passionnée par le changement, cette femme d'impact marque son époque par son immense parcours personnel exceptionnel qui donne envie d'agir, de faire, de s'engager, d'entreprendre et de réussir.

Ses engagements et initiatives sont en faveur du bien commun. Elle se sert des tables rondes, conférences- débats, ateliers, échanges pour accompagner et aider les jeunes à entreprendre et à se réapproprier leur histoire et leur valeur pour plus d'impact. Avec son initiative " world winner academy", elle renforce les compétences et capacités opérationnelles des jeunes, l'assurance en soi grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat.