Congo-Brazzaville: 5e édition du Fhic - Un souffle nouveau pour l'entrepreneuriat congolais

La 5e édition du Forum horizon initiative et créative (Fhic) s'est tenu du 21 au 23 août à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire. Au total, trois jours intenses d'échanges, de découvertes et de célébrations placés sous le signe de l'entrepreneuriat et de la créativité. Fidèle à sa vocation, le Fhic a une fois de plus démontré sa capacité à rassembler et à inspirer les Congolais autour d'un objectif commun : contribuer au développement du pays par le travail, l'innovation et l'engagement citoyen.

Après Brazzaville, Dolisie, Impfondo, c'est Pointe-Noire, capitale économique du pays, qui a accueilli cette 5e édition du Fhic. Un choix hautement symbolique, en adéquation avec le thème de cette année : « Ponténégrines et Pontenegrins, unissons nos forces et impliquons-nous pleinement dans le processus de développement de notre pays par le travail ».

Durant trois jours, panels et conférences rythmaient les journées, abordant des thématiques cruciales : l'entrepreneuriat des jeunes, les financements innovants pour les petites entreprises, ou encore la place du numérique dans l'avenir du pays. Les discussions, parfois passionnées, mettaient en lumière une volonté commune : celle de bâtir un Congo résolument tourné vers l'action.

L'ambiance était à la fois festive et solennelle. Les danses traditionnelles avaient plongé les participants dans un décor authentiquement congolais, tandis que les humoristes Jojo la Légende, Cardinal et Boueya avaient apporté une touche de légèreté et de convivialité.

À l'extérieur de l'auditorium, les stands d'exposition constituaient l'un des points forts de l'événement. Artisanat, vannerie, sculpture, agro-alimentaire et innovations numériques ont offert un panorama riche de la créativité congolaise.

Des engagements et une reconnaissance

La clôture, présidée par le parrain de l'événement Anatole Collinet Makosso, avait été marquée par un ton solennel. Dans son discours, il a insisté sur la nécessité de faire de l'entrepreneuriat un pilier durable de la politique de développement national. « Ce forum est une véritable mine d'informations pour les jeunes en quête d'emploi et ceux désireux d'apprendre. Je les invite à oser, à espérer et développer leurs pas », avait-il déclaré avant de clore les portes du Fhic Pointe-Noire 2025.

Pour sa part, Aline France Etokabeka, présidente du Fhic, a réaffirmé l'importance de maintenir le cap et de continuer à rapprocher les initiatives locales des grandes orientations nationales. Elle a rappelé que le Fhic n'est pas seulement un rendez-vous annuel, mais aussi un processus à long terme visant à encourager la créativité et à donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions.

Des prix pour encourager les jeunes entrepreneurs

Lors de la clôture, la remise des prix, certificats de fin de formation et kits de travail, avait constitué l'un des moments les plus attendus. Les lauréats, avaient été distingués pour leur travail et leur contribution à la dynamique entrepreneuriale du pays, notamment dans le secteur de l'économie verte, la coiffure, la couture et l'innovation numérique

Si pour le prix « Le Prince » les montants n'avaient pas été révélés, pour le prix du crédit d'amorçage initié par le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement (Figa) et la Chambre de commerce de Pointe-Noire, les chèques alloués variaient entre 840.000CFA et 10.000.000 CFA. Ces récompenses symbolisent non seulement la reconnaissance d'efforts individuels, mais aussi l'encouragement d'une nation à investir dans son avenir. Le rendez-vous est désormais pris pour la 6e édition, qui poursuivra cette mission : unir les Congolais autour d'un même idéal, celui de bâtir par le travail et la créativité un pays solidaire et prospère.