Afrique Centrale: Pool Malebo stand-up - Les humoristes congolais autour d'un même podium

Cette rencontre, qui se tiendra le 5 septembre à Kinshasa, s'annonce bien plus qu'un simple spectacle. C'est un manifeste joyeux pour la culture congolaise, un hommage vivant à la parole libre, un appel vibrant à la convivialité. Entre fous rires partagés et regards croisés sur la société, cette rencontre humoristique promet de laisser une empreinte durable dans la mémoire et rappeler que le rire est le meilleur moyen de rassembler les coeurs.

La scène réunira à la fois des différentes figures du stand-up congolais et les jeunes talents prometteurs du stand-up pour cette soirée où le rire servira de trait d'union entre différents humoristes des deux Congo . Au-delà du simple divertissement, l'événement se veut être un véritable pont visant à encourager le dialogue interculturel et interpersonnel à travers le rire.

Il s'agira donc par cette initiative de favoriser l'expression artistique des humoristes congolais tout en proposant au public une parenthèse de légèreté et de réflexion collective. Le spectacle qui s'inscrit aussi bien dans la dynamique de professionnalisation du secteur humoristique local, entend valoriser les performances scéniques de qualité portées par les comédiens congolais. En d'autres termes, il sera donc questions par ce spectacle de confronter la diversité des talents humoristiques congolais, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité.

En effet, parmi les têtes d'affiche de cette édition, on retrouvera des humoristes tels qu'Aristote Kaya, dit cerveau Magic, l'initiative de Pool Malebo stand-up, et Weilfar Kaya. Humoriste, comédien et acteur, Weilfar Kaya est actuellement considéré comme l'un des meilleurs en Afrique dans ce secteur. Créatif et polyvalent dans la plupart de ses sketchs, il peint par ailleurs l'ambiance de la société en revisitant l'enfance, la vieillesse, les mœurs, les femmes, la religion, l'éducation et bien d'autres sujets d'intérêt commun afin de conscientiser. Sa capacité à ironiser facilement prouve bien l'étendue de son art qui peut faire rire aux éclats le public durant les heures.

Avec son spectacle " Au royaume des femmes", l'humoriste congolais explore l'univers féminin avec toute la truculence qui le caractérise. Ce spectacle est un mélange satirique de certains comportements étrangers qu'affichent les femmes. Agitation, commérage, hypocrisie, indiscrétion, histoire de couple, manipulation, naïveté, indécision qui sont décortiqués de façon drôle et instructive. Au-delà du rire, il aborde les vrais faits de société en vue de conscientiser son auditoire.

Grand-messe culturelle, Pool Malebo stand-up comedy est un programme passionnant qui permet aux jeunes comédiens des deux Congo, en particulier Kinshasa et Brazzaville, d'exprimer leurs talents sur une même scène que leurs aînés. A travers cette initiative, les organisateurs veulent pérenniser la paix entre les deux rives du fleuve Congo, car l'humour doit régner au sein de cette population qui, en réalité, est un seul peuple.

Avec une vision de passer le cap de cent mille spectateurs sur l'ensemble des évènements en présentiel et sur les réseaux sociaux, Pool Malebo stand-up comedy veut être une référence et un carrefour humoristique des deux Congo. L'événement donne ainsi l'occasion à des milliers de personnes, petits et grands, venant en famille pour la plupart, de se réunir par le rire et le sourire. Devenu un tremplin pour de nombreux jeunes humoristes du continent, Pool Malebo stand-up comedy mettra à l'honneur, en dehors de Weilfar Kaya et cerveau Magic, d'autres humoristes tels que Tonton Cado, H. Kerlyno, Tonton Bando, Déo junior.